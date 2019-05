Sokolovsko hledá vize pro dobu pouhelnou, potřebuje hlavně pracovní místa

Evropská unie by mohla v budoucnu poslat regionům poznamenaným těžbou miliardy eur. Na jejím území je jich čtyřicet dva. Zástupci Karlovarského kraje se snaží, aby si pozornost získalo Sokolovsko, které se připravuje na útlum těžby. Na uhlí jsou tam navázané tisícovky pracovních míst.

„Evropská komise bude vypisovat dotační program pro 42 uhelných regionů. Z nich vybere šest, které dostanou finanční prostředky na technickou pomoc pro jeden konkrétní projekt. Vzhledem k tomu, že by na Sokolovsku mohlo dojít k daleko dřívějšímu ukončení těžby uhlí, myslíme si, že by si právě tento projekt technickou pomoc zasloužil,“ přiblížila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Technická pomoc by spočívala v nasměrování, kde se o peníze přihlásit.

Projekt takzvané dekarbonizace Sokolovska by zástupci regionu rádi uskutečnili coby pilotní. Ukázat by měl cestu dalším, které v budoucnu rovněž počítají s útlumem těžby.

„Budeme intenzivně pracovat na tom, abychom se do výzvy přihlásili a byli úspěšní,“ doplnila hejtmanka.

Výzva by se měla otevřít v létě, rozhodnutí padne v září. Podle předsedy představenstva Sokolovské uhelné Jiřího Pöpperleho lze na projektu restrukturalizace a dekarbonizace Sokolovska ukázat, jak se dají řešit koncentrované problémy tohoto území.

„Díváme se na věc nejen z pohledu těžařů, ale z pohledu regionu, jehož propad chceme zastavit a situaci zlepšit. Mohli bychom zkrátit dobu, která zbývá do ukončení těžby, ale chceme, aby kraj dostal nejprve potřebnou pomoc, aby měl prostředky na vznik nových pracovních míst a na řešení toho, co nastane,“ uvedl.

Sokolovsko čeká radikální změna

Podle krajského radního pro regionální rozvoj Josefa Janů (Piráti) by měl být projekt absolutně komplexní. „Sokolovsko projde změnou opravdu radikální, a to po desítkách let těžby,“ upozornil.

Zástupci kraje očekávají novou náplň pro Sokolovsko například v souvislosti s příchodem společnosti BMW, která chce na Podkrušnohorské výsypce vybudovat do roku 2022 zkušební centrum pro testování technologií autonomního řízení a vozů s alternativními pohony. Vzniknout by mohlo až 700 nových pracovních míst a plán by mohl navazovat na vědeckovýzkumné instituce i vysoké, popřípadě střední školství.

Na nové vizi pracují týmy takzvané Uhelné platformy Karlovarského kraje. První konkrétní výstupy by mohly představit v červnu.

Jak podotkla starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO), výdělky zaměstnanců Sokolovské uhelné dosahují regionálního nadprůměru. „Nepotřebujeme montovny, ale práci s přidanou hodnotou,“ uvedla.

Na takzvanou dobu pouhelnou podle ní musí být Sokolovsko dobře připravené, přestože není jasné, kdy přesně těžba skončí. Varovala přitom před neřízeným procesem, který by odneslo nejen Sokolovsko, ale celý kraj.

„Už teď je region ve všem poslední. Jsme malý kraj a vždycky jsme se snažili ze všeho dostat. Teď už ale potřebujeme opravdu pomoci,“ řekla. Poukázala přitom na sousední Německo, kde řeší útlum těžby vláda.

Sokolovsko vyhlíží strategického investora

Podle starosty Chodova Patrika Pizingera (HNHRM) potřebuje Sokolovsko skutečně strategického investora, který by byl schopen absorbovat uvolněné kapacity pracovníků.

„Vnímám BMW jako první velmi důležitou vlaštovku, která by mohla naznačit směr. Je to práce s velmi vysokou přidanou hodnotou, zástupci BMW jsou v tomto i velmi kooperativní a vnímají svou důležitou roli, takže se dá říci, že Sokolovsko by mohlo být průkopníkem, který by přinesl nové moderní technologie do našeho regionu,“ uvedl.

Zároveň zmínil, že jako výrazný deficit kraje vnímá absenci vysokého školství. Označil ho za motor, který by regionu pomohl pohnout se o kousek dál.