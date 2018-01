Čtyřikrát sněžilo a čtyřikrát jsme stáli. Starostové kritizují údržbu cest

Starostka Vrchů, obce na pomezí Novojičínska a Opavska, si přeje, aby se letošní zima zařadila mezi nejteplejší v historii. Vždy, když začne sněžit nebo se začne tvořit náledí, očekává na silnici I/57 dopravní kalamitu. Na vině je podle ní změna společnosti při údržbě dálnic a silnic první třídy, tedy komunikací, které patří státu.



Od září loňského roku se totiž místo krajské správy silnic začalo o státní cesty v délce takřka 700 kilometrů na základě vyhraného výběrového řízení starat konsorcium tří firem v čele se společností Eurovia.

„Je to katastrofa. Čtyřikrát sněžilo a čtyřikrát jsme stáli. Lidé se nemohou dostat do zaměstnání nebo domů, stejně tak děti do škol,“ povzdychla si starostka Vrchů Jiřina Pešlová.

Vrchy jsou sice i z minulosti zvyklé na sněhové kalamity, ale letošek je podle starostky jednoznačně nejhorší. „Jedničková silnice je uzavřená a my jezdíme po okreskách, které uklízejí krajští silničáři a nasmlouvaní zemědělci. Není to podivné?“ Pešlové navíc vadí, že o nedávném uzavření silnice se dozvěděla až od zoufalých občanů. A na zaslané stížnosti jí dosud nikdo neodpověděl.

Radní z magistrátu se obává pozdního sněžení

Na krajském zastupitelstvu už v prosinci kvůli stejnému problému vystoupila Eva Tořová, starostka Starých Hamrů na Frýdecko-Místecku. Obcí vede silnice I/56, která se kvůli blízké vodohospodářské nádrži Šance neošetřuje chemicky. „Letošní zima je nejhorší. Sotva se počasí zhoršilo, lidé se nemohli dostat do práce, děti zůstaly v autobusu. Mám obavy, aby se situace nezhoršovala,“ upozorňovala Tořová. Redakce starostku oslovila po měsíci, zda se problém vyřešil. „Bohužel ne. Měla jsem s firmou jednání a dozvěděla jsem se, že údajně máme nadstandardní služby.“

V Ostravě je situace příznivější. Podle radního pro dopravu Lukáše Semeráka se jeho obavy v letošní poměrně teplé zimě nenaplnily. Ale dodal, že s napětím očekává další měsíce. „Chápu, že stavební firma po konci stavební sezony osadí stavební stroje radlicemi. To je dobrý nápad. Jenže co když po začátku stavební sezony a odstrojení strojů napadne ještě sníh? Snad n

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl odmítl, že problémy v kraji jsou zásadní. „Podle zákona máme povinnost silnice prvních tříd zprůjezdnit tři hodiny od začátku problému. Máme za úkol zmírňovat následky zimy, nikoliv udržovat lednovou silnici v srpnovém stavu. Zima se někde projevuje ledem a sněhem, i když děláme vše potřebné,“ hájil mluvčí vybrané firmy.

Eurovia: Děláme i nad rámec plánu údržby

Podobně hovořila i mluvčí Eurovie Iveta Štočková. „Průběžně evidujeme podněty od zástupců státní správy a složek záchranného systému. Společně hledáme způsoby zefektivnění zimní údržby na problematických místech,“ zmínila s tím, že od investora, tedy ŘSD, nemají žádnou stížnost. „Naši lidé a technika dělají vše, co je v jejich silách, a to i nad rámec plánu údržby.“

Krajský náměstek Jakub Unucka radí zatím počkat. „Údržba probíhá jinak a jinou technikou, než činí krajští silničáři. A lidé z firem to dělají poprvé. Doufáme, že to bude lepší a lepší. Nic jiného dělat nemůžeme,“ upozornil. Zmínil, že noví silničáři najezdí obdobný počet kilometrů a využijí zhruba stejně posypu jako krajská správa silnic.