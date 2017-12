Jižní Morava zaujala novým chodníkem s boulemi i odvážnou skautkou

Hybridní vůz BMW za čtyři miliony korun testovala jihomoravská policie v květnu sotva tři týdny.

Při návštěvě prezidenta Miloše Zemana projevil přání po „nezapomenutelném“ zážitku šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš. Policejní řidič ale při jízdě poblíž Brna zkolaboval a s autem sjel do potoka, oba členové posádky se těžce zranili.



Když informace o nehodě prosákla, policie zpočátku mlžila, o to větší zájem veřejnosti však kauza vzbudila. Případ šetřila i Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale odložila ho s tím, že nikdo nepochybil (o nehodě hradního protokoláře čtěte zde).

Když se šestnáctiletá skautka na prvomájové demonstraci krajní pravice v Brně pustila do slovní půtky s jedním z extremistů, těžko mohla tušit, že se za pár dní stane celebritou, o kterou se zajímají světoznámá média. Poblíž ovšem stál fotograf Vladimír Čičmanec, který zmáčkl spoušť na svém fotoaparátu...

...a jeho snímek oblétl svět. „Jsem úplně šokovaný a samozřejmě nadšený, s něčím takovým jsem vůbec nepočítal. Člověku se nestane každý den, aby byla jeho fotka uveřejněná v Guardianu. Ještě stále jsem to úplně nepobral,“ svěřil se slovenský fotograf. Příběh ovšem měl dramatické pokračování, když vyšlo najevo, že oslavovaná skautka měla na svých ponožkách symbol radikálního levicového hnutí (o slavné fotce čtěte zde).

Velkou duchapřítomnost na jaře prokázal řidič kamionu vezoucí jihomoravské víno za milion a půl korun k zákazníkovi do Francie. Když náklad přivezl na místo určení, poslali jej s výmluvou na plné sklady jinam. Ovšem když měl svůj drahocenný náklad vyložit ve vesnické stodole, pojal řidič podezření. Díky tomu uchránil svou zásilku před rafinovaným podvodem (psali jsme zde).

Hodonínský zastupitel volal na černošský pár strážníky

Bouři emocí vzbudil růžový tank výtvarníka Davida Černého. U příležitosti výstavy Kmeny 90 jej od května do konce září umístila Moravská galerie před Červeným kostelem v centru Brna. Ještě tam nestál a už byli proti krajští památkáři.

Po instalaci přes něj členové hnutí Slušní lidé přehodili „protestní“ modrou plachtu a zástupci brněnského vojenského klubu zase část natřeli na zeleno. Těsně před odvozem ho neznámý sprejer „ozdobil“ zlatým symbolem dolaru.

Přesto se tank stal nejoblíbenějším fotografickým objektem Brňanů a návštěvníků města. A obrovský úspěch měla i samotná výstava o subkulturách, jejíž byl součástí. Zavítalo na ni více než 28 tisíc lidí, čímž se suverénně stala nejnavštěvovanější expozicí v historii Moravské galerie (o tanku čtěte zde).

VIDEO: Druhý pokus: policie dostala nový supersport Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ničitelské i stavitelské choutky pocítila pětičlenná parta ani ne třináctiletých dětí. Tři děvčata a dva chlapci při svém řádění na konci září v rozestavěném domě na Brněnsku bourali vystavěné příčky a ničili uskladněný stavební materiál. „Na druhou stranu se dvě dívky prezentovaly poměrně dobrými dovednostmi v zednických činnostech. Z uloženého materiálu postavily vysokou zeď a zazdily část dveří či okno,“ popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek. Zaplatit škodu za 30 tisíc korun nakonec museli rodiče (o stavitelském nadšení dětí jsme psali zde).



Ne zrovna povedené dílo za sebou nechali také profesionálové. V Horních Bojanovicích na Břeclavsku vznikl na přání obce nový chodník, který však měl jednu vadu - nedalo se po něm pořádně chodit.

„Je to katastrofa. Ten chodník je šikmý. Nejde po něm jet s kočárkem nebo třeba s invalidním vozíkem, problém mají i staří lidé o holi. Tváří se to jako chodník, ale ve skutečnosti je to nájezd pro auta. Má sklon 16 stupňů, to je jako střecha,“ stěžovala si zastupitelka obce a předsedkyně finančního výboru Bohdana Kaňová. Podle starosty nicméně bylo vše v pořádku (psali jsme zde).

VIDEO: Chodník jako na horské dráze mají na Břeclavsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kulturní šok zřejmě prožili americký voják se svou družkou při srpnové procházce Hodonínem. Na černošskou dvojici totiž zdejší zastupitel Roman Sedlačík zavolal strážníky, protože mu byl pár podezřelý.

„Žádám všechny občany. Nebuďte připos...., využijte svého práva a využijte toho, že máme městskou i státní policii, která má přeci pomáhat a chránit!“ vzkázal člen hnutí Řád národa na Facebooku. Když vyšla najevo totožnost „podezřelých“, byla z toho pro Sedlačíka ostuda (psali jsme zde).