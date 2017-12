Rok 2017: Větrná smršť, další úsek dálnice a zmatený (ne)senátor Hlavatý

Počasí Největší sněhová nadílka

Celý kraj se 4. ledna probudil do takřka bílé tmy. Takovou noční sněhovou nadílku tu nikdo nepamatoval mnoho let. I v nížinách a oblastech, kde sníh téměř neznají, napadlo minimálně 15 centimetrů, největší příval však zaznamenaly Krkonoše, kde za několik hodin spadlo až půl metru sněhu.

A protože lidé na takové nadělení nejsou zvyklí, na silnicích se bouralo (více v článku Vydatné sněžení komplikuje dopravu v Česku).

Zatímco u Lázní Bělohradu na Jičínsku vykolejil vlak, sněžení na několik hodin uzavřelo klíčovou silnici z Hradce Králové do Jičína. Řidiči stáli v dlouhé koloně, protože sjízdné nebyly ani vedlejší cesty. Na Náchodsku zapadlo najednou do závějí 20 aut.

Most Nejrychlejší stopka

Most Plukovníka Šrámka ve Svinarech u Hradce Králové měl letos oslavit 110. narozeniny. Slávu však zhatil statik. Nákladní auta na něj nemohla už delší dobu, avšak když odborník spatřil skutečný stav konstrukce, most se ze dne na den musel uzavřít i pro osobáky (psali jsme v článku Most přes Orlici je v havarijním stavu, silničáři ho ve středu zavřou).

Nýtovaný most z roku 1907 měl sloužit až do doby, než vedle něj vyroste most nový. Výměna mostu ale nabrala nečekané - a to poněkud pomalé - obrátky. Začne až příští rok v březnu a bude trvat možná do konce srpna 2019. Podle kraje je nejvyšší přípustná cena zcela nového mostu 66,6 milionu korun.

Ptačí chřipka Největší „pandemie“

Pandemie ptačí chřipky do Česka dorazila hned zkraje ledna, do Královéhradeckého kraje však vtrhla až o dva týdny později, nákazu tehdy testy potvrdily u uhynulé divoké kachny v Náchodě.

Jen o několik dnů později nedaleko soutoku Labe a Orlice v Hradci Králové hasiči v protichemických oblecích vylovili z řeky mrtvou labuť a chřipka byla potvrzena i v krajském městě. Kmen H5N8 zasáhl do konce března 39 ohnisek, kromě chovů drůbeže byl potvrzen také u 52 nakažených volně žijících ptáků.

Křižovatka Další odklad pro Miletu

Nový projekt na rekonstrukci křižovatky Mileta v Hradci Králové.

Pořádně se zkomplikovala několik desetiletí očekávaná rekonstrukce přetížené křižovatky Mileta v Hradci Králové. Pouze několik dnů před uplynutím lhůty pro nezvratné nabytí právní moci územního rozhodnutí projekt napadlo občanské sdružení Kruh pro občanskou společnost (KOS), které navíc předložilo vlastní dopravní řešení.

Mileta se tak uložila k dlouhému spánku. A co víc: Ředitelství silnic a dálnic uvažuje, že svých 130 milionů korun raději „odkloní“ do některé aktuálnější stavby. Křižovatka stále čeká na výrok soudu, ten má říct, zda byl kraj skutečně systémově podjatý. Agendu kvůli podezření řeší stavební úřad v Hořicích na Jičínsku.

Chátrající hradby Nejrizikovější místo Hradce

Uzavřené severní terasy v centru Hradce Králové.

Jarní průzkum severních teras v Hradci Králové ukázal, čeho se radnice velmi obávala. Stav opevnění se stále horší a protože nejčernější scénář dokonce hovoří o riziku sesuvu, město nechalo většinu teras uzavřít (více v článku Mráz může způsobit sesuv severních teras).

Nejfrekventovanější schodiště na Kavčí plácek i ke Klicperovu divadlu sice zůstávají otevřená, ale mezi nimi vyrostly ploty, které jsou i mezi cihlovými hradbami a Žižkovými sady. Není tu bezpečno.

A nic se na tom s největší pravděpodobností nezmění ani do dvou let. Přestože svah volá po opravě naléhavě, nejméně do roku 2019 se nic nestane.

Fotbal Obrat na poslední chvíli

O tom, že o vstup do fotbalového klubu FC Hradec Králové mají zájem Italové, se v Hradci Králové hovořilo již od roku 2016. Pak se však objevil český mecenáš dokonce s hradeckými kořeny a vše se zdálo být úplně jasné. O majetkový vstup se zajímal bývalý reprezentant a nyní úspěšný podnikatel Ivo Ulich.

V dubnu se o jeho spolumajitelství mluvilo již jako o hotové věci, avšak červnové zastupitelstvo přineslo nečekaný obrat. Město jednání ukončilo, protože se obě strany nedohodly na podmínkách.

Trutnoff Nejstarší festival skončil

Martin Věchet a Václav Havel na trutnovském festivalu

Již téměř půl roku před tradičním srpnovým termínem vyplulo na povrch, že festival Trutnoff se nebude konat na téměř „posvátné půdě“ areálu Bojiště. Nejtěžší časy v třicetileté historii hudební přehlídky však teprve následovaly.

Pořadatelé začali mluvit o konání trochu skromnější Zahradní slavnosti pro skalní návštěvníky, ale i z ní nakonec sešlo. Spiklenci si totiž vyhlédli Mladé Buky, které se téměř jednohlasně vyjádřily proti konání festivalu, a organizátoři proto letošní ročník definitivně odpískali (více v článku Hudební festival Trutnoff končí, nebude ani jeho zmenšená verze).

Basketbal Sportovní událost roku

V půlce června vypukla v Hradci Králové basketmánie. Statisíce televizních diváků sledovaly basketbalové mistrovství Evropy, při kterém se na hradeckém zimním stadionu odehrálo 14 špičkových zápasů.

Basketbalem žilo celé město a úvodní ceremoniál doprovodila velká show včetně videomappingu promítaného na budovu bývalého pivovaru.

VIDEO: Videomapping zahájil ME v basketbalu žen Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tři zápasy v základní skupině zde odehrály rovněž české reprezentantky. Sice ze skupiny nepostoupily, ale pořadatelé mohli být spokojeni. Velkou sportovní akci zvládli na výbornou. Blýskli se i diváci, kteří na zápasech vytvořili vynikající atmosféru.

Poldr Vodohospodáři se dohodli s ekology

Voda zaplavila statek rodiny Marešových u řeky Dědiny na Rychnovsku. (22. července 2011)

Přelomový kompromis a smír mezi ochranáři a podnikem Povodí Labe uzavřely letitou bitvu o poldr v Mělčanech na Rychnovsku. Protipovodňové opatření u Dobrušky by se v ideálním případě mohlo začít stavět už za dva roky.

Osm let se Povodí Labe a ochranáři přetlačovali o řešení. Nekonečná správní řízení, která tragikomicky vyvrcholila ztrátou územního rozhodnutí kvůli nesouladu s územním plánem Dobrušky, nakonec uzavřel kompromis. Povodí Labe kývlo na migračně propustné zařízení na hrázi.

Ochranáři sice trvají na tom, že protipovodňovou ochranu by šlo udělat jinak, avšak další odvolání nechystají.

Univerzita Kampus dostal další budovu

Nová budova přírodovědecké fakulty hradecké univerzity se letos otevřela a hned se blýskla zajímavými čísly: kolos má čtyři podlaží, 24 učeben, 23 laboratoří, 351 oken a 324 dveří.

Za dva roky vyrostla v kampusu Na Soutoku za 450 milionů korun a slouží katedrám chemie, biologie, fyziky, matematiky a kybernetiky. Dochází do ní 630 studentů a asi 70 zaměstnanců (více v článku Fakulta dostala nové laboratoře i posluchárny, odpočívat se dá v atriu).

Vichřice Nejhorší přírodní katastrofa

Obcí Bohuslavice na Náchodsku se 11. srpna přehnala vichřice, která v několika minutách připravila o střechu patnáct domů a desítky dalších poškodila. „Je to největší katastrofa za 50 let,“ charakterizoval tehdy pohromu starosta obce Jiří Tojnar.

Pomoc nabídli lidé a firmy z celé republiky. Vichřice odnesla střechu tělocvičny, poničeny byly cesty i veřejné osvětlení. Stopy ničivého živlu - hromádky rozbitých tašek, kusy plechů a větví – byly patrné skoro na každém kroku.

VIDEO: Rozsáhlý polom po silné víkendové bouřce na Trutnovsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Větrný jev derecho v ten den zpustošil i Libňatov na Trutnovsku. Z tamního lesa zbyla jen měsíční krajina.

Lesníci odklízeli popadané stromy celý podzim, účet po vichřici vystoupal na 50 milionů korun. Na zhruba 250 hektarech šlo k zemi až sto tisíc kubíků dřeva. Do některých míst platí i přes zimu zákaz vstupu.

Krimi Nejbrutálnější trestné činy

Obyvatelé Lázní Bělohradu se v létě nestačili divit, co se to v jejich jinak poklidném lázeňském městečku děje. Obcí se 13. srpna rozšířila zpráva, že v jednom bytě někdo zabil ženu, její devětadvacetiletou dceru a dvouleté dítě. Z brutální trojnásobné vraždy policie záhy obvinila přítele mladší ženy, kterého v osudnou neděli zastihli na místě činu pod vlivem drog. Dosud není známo, jak vraždil ani proč.

Ještě než se Bělohradští oklepali z jedné šokující události, přišla další. Kriminalisté obvinili manželský pár ze Semilska z plánované vraždy sběratele, jehož tělo našli v srpnu na poli poblíž obce. Muže z Prahy si pár vytipoval přes inzerát.

Sběratel nastoupil v pondělí 31. července do autobusu na pražském Černém Mostě. S sebou měl několik desítek tisíc korun v hotovosti. Jel do Jičína, kde ho dvojice zřejmě vyzvedla. K prodeji sběratelských předmětů už nedošlo, dvojice ho za jízdy zastřelila nelegálně drženou zbraní.

Dálnice Konec nejdelšího čekání

Silničáři ukázali hotový úsek D11 Osičky-Hradec Králové (16. 8. 2017).

Přesně 21. srpna krátce před 15. hodinou skončilo 39 let dlouhé čekání Hradce Králové na dálnici. Zatímco směrem od Prahy začala D11 růst již v roce 1978, poslední tříkilometrový úsek se otevřel až v roce 2017 a přišel na 882 milionů korun.

Pokračování dálnice do Smiřic by mělo stát asi 2,6 miliardy a další úsek do Jaroměře 1,5 miliardy korun.

Stavba z Hradce Králové se však zasekla, a to vinou rozkladu podaného hnutím Děti Země, které napadlo stavební povolení. I přes tyto průtahy platí, že dálnice D11 by k polským hranicím měla být dokončena v roce 2025, nejpozději o rok později.

Stezka v korunách Turistický hit roku

Jakmile se v Janských Lázních na začátku července otevřela stezka v korunách stromů, hned bylo zřejmé, co bude největší turistickou peckou letošního léta. Jen za první den si tam našly cestu tisíce lidí.

VIDEO: Stezka korunami stromů vede pod zem, i do nebe Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Janskolázeňská stezka patří k nejdelším stavbám svého druhu v Evropě. Měří více než 1 500 metrů a její dominantou je 45 metrů vysoká vyhlídková věž.

Na rozdíl od ostatních stezek má i podzemní část. Věž ze dřeva a oceli se vypíná nad až 150 let staré stromy. Stezka je magnet, roční návštěva se bude počítat ve stovkách tisíc.

Volby Největší politický kotrmelec

Jiří Hlavatý, šéf textilky Juta.

Neuvěřitelnou rošádu rozehrál po sněmovních volbách dvorský miliardář Jiří Hlavatý. Kdyby měl zkušeného mediálního poradce, nejspíš by mu vysvětlil, že pokud jste úspěšným a v regionu oblíbeným politikem, můžete celkem snadno i z 18. pozice na kandidátce skočit mezi první.

Hlavatý se takto stal poslancem, jenže tím si sám zavařil. Automaticky totiž přišel o post senátora, kterým chce být. Vlastník textilky Juta nejdříve svedl vinu na voliče, pak se omlouval.

Nakonec přišel s dalším svérázným řešením, křesla poslance se vzdal a oznámil, že bude na Trunovsku znovu kandidovat do doplňovacích senátních voleb. Ty přitom stát vyhlásil právě kvůli němu. V lednu se dozvíme, zda pro voliče jeho kotrmelce nebyly už příliš silné kafe.

Nečesaný Nejsledovanější soudní proces

Když předseda senátu Krajského soudu v Hradci Králové vyřkl zprošťující rozsudek, půlka sálu spontánně zajásala. Řeč je o rodině Nečesaných a jejich příbuzném Lukášovi, který se dostal do povědomí celého Česka coby mladík, který podle policie kvůli penězům před lety přizabil kadeřnici v Hořicích na Jičínsku.

VIDEO: Soud zprostil Lukáše Nečesaného obžaloby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nečesaný dostal v Hradci dvakrát za sebou 16 let vězení a potřetí trest o tři roky nižší. Pokaždé se odvolal. V pondělí 20. listopadu přichází velké finále, Nečesaný poprvé po čtyřech letech odchází od soudu jako nevinný člověk (více v článku Soud zprostil Lukáše Nečesaného obžaloby).

Divadlo Největší propadák

Ač byl v Klicperově divadle silný aspirant Spybox, trumfla ho poslední premiéra roku 2017.

Umělecký exšéf David Drábek spojil Shakespearův Sen noci svatojánské s filmy Čas probuzení a Avatar, čímž navzdory hudební, scénické a kostýmní výpravnosti vznikl vyprázdněný sled skečů, v nichž se sráží povadlý humor s patosem i doslovností, vše bez jakéhokoliv vnitřního propojení. Nejvíc to odnáší Shakespeare a znamenití herci.



Renčín Největší ztráta

Klasik českého kresleného humoru Vladimír Renčín

Svět Rambousků či Dlabáčků, kteří umějí epochu zdrcnout do věty i do němého výjevu, byl a je jedním z mála pevných bodů v našem vesmíru, kótou zdravého rozumu.

Jeho tvůrce, klasik českého humoru Vladimír Renčín v říjnu zemřel. Bylo mu pětasedmdesát let.

Renčínovi elegantně načrtnutí lyričtí i sarkastičtí plebejci jsou z téže látky jako Shakespearovi šašci, Rostandův Cyrano, Chaplinův tulák, Werichův Papulus nebo Lasicova všudypřítomná posmutnělost. Kreslíř dokonale naplnil slova Miroslava Horníčka, že humor je jen jiný druh smutku. A životní filozofie.