Rodiče se zlobí, že jejich děti učí exsenátorka opilá. Ředitel to odmítl

Znojmo nikdy nemělo výraznější političku, než je Marta Bayerová. Ke komunální politice jako členka komunistické strany přičichla už před osmatřiceti lety, dvanáct z nich strávila v křesle poslankyně a senátorky. A kdo by snad nezaznamenal její politickou kariéru, zná ji jako jednu z nejoblíbenějších gymnazijních profesorek matematiky a fyziky.

Před rokem ale Bayerová přestoupila na půdu základní školy, konkrétně nám. Republiky ve Znojmě. A na hodiny v její režii zaznívá silná kritika. Podle rodičů po celý minulý školní rok neplynuly podle osnov a vládla v nich anarchie.

„Nedokázala si zjednat respekt. Sešit dcery byl chaotický, nedalo se z něj nic naučit, museli jsme jí od pololetí soukromě zajistit doučování,“ popisuje jedna z maminek, která stejně jako další rodiče nechce zveřejňovat svoje jméno z obavy ze msty. Redakce jména rodičů zná.

Opatrně mluví i o tom, že si jim děti doma stěžovaly, že Bayerová vyučuje opilá. „Údajně měla pospávat na lavici. Sama jsem ji viděla, jak měla rozmazanou rtěnku po celém obličeji,“ tvrdí zmíněná matka.

Stejné informace nejen od dětí mají i další znepokojení rodiče. „Je to choulostivá věc subjektivního charakteru, ale ano, děti přišly s tím, že je z ní cítit alkohol. Samozřejmě že potvrdit by to mohl jedině ředitel školy, který by po opakovaných výzvách měl dát paní učitelce dýchnout,“ říká otec jednoho z žáků.

A popisuje i nepečlivé záznamy o zkoušení: „Někdo přišel do hodiny a řekl, že minulou hodinu dostal jedničku s třemi hvězdičkami nebo podtrhnutími a skutečně ji dostal. Takže známky asi úplně neodpovídaly tomu, co se skutečně dělo.“

Učitelka chtěla zjistit jména dětí, které si stěžují

Nespokojenost eskalovala, a tak si rodiče stěžovali na rodičovském sdružení. Dlouho se nic neřešilo, až se konala schůzka rodičů s ředitelem školy, kam přišla i Bayerová. „Chtěla vědět, kdo si stěžuje a jak se to dítě jmenuje, což některé rodiče samozřejmě odradilo, hlavně ty, co pamatují minulý režim a dají si to do souvislosti s její politickou orientací,“ vysvětluje zmíněný otec.

Na schůzce podle rodičů zazněl argument, že jsou nevyhovující učebnice a že je Bayerová z gymnázia zvyklá vyučovat jinak – samostatněji. „Patrně měla na mysli, aby se děti připravovaly samy, ale z čeho, jestliže je knížka nevyhovující a v sešitu pořádně nic napsaného nemají?“ shodují se rodiče. Bojí se, že až budou jejich potomci dělat zkoušky na střední školu, může jim tato roční látka chybět.

„Kdyby byla v pořádku, tak by byla vysoce erudovaný učitel, co má vystudovaný matfyz, astrofyzika i astronomie by mohla děti zajímat. Ale bohužel kouzlo osobnosti ztratila a potápí se ve svých osobních problémech, takže nedokáže děti přimět aspoň ke kázni,“ povzdechl si zmíněný tatínek.

Řešení: Fyziku už učit nebude, na škole ale zůstane

Problém se nakonec protáhl až do prázdnin a „vyřešil“ se tím, že fyziku v novém školním roce Bayerová už učit nebude. Ředitel školy Jiří Šmahaj potvrdil, že předmět převezme nový kantor, který si aktuálně dodělává aprobaci a vyučovat začne od října. Bayerová podle ředitele pomůže překlenout dobu mateřských povinností kolegyň ze školy.

„Učit u nás bude samozřejmě dál. To kolem alkoholu jsou nesmysly, někteří to ‚věděli‘ hned, když u nás nastoupila, ještě než ji viděli. Asi některým lidem leží v žaludku. Ale pokud by u nás jakýkoliv kantor požil alkohol, tak končí. Paní Bayerová není výjimka,“ říká ředitel, podle kterého si někteří údajnou opilost zaměnili za zdravotní obtíže Bayerové. „Někdo jde pomaleji po ulici a každý v tom hned vidí opilce, já se taky potácím, když mě bolí záda,“ dodal.

Ředitele s učitelkou spojuje politika

Na radnici, která je zřizovatelem školy, se žádné oficiální stížnosti od rodičů ohledně výuky hodin fyziky nebo matematiky na ZŠ nám. Republiky nedostaly. Město ale o problémech ví.

„Pracovněprávní vztahy jsou ze zákona v kompetenci školy. Nicméně jsme kontaktovali pana ředitele Šmahaje, který nám sdělil, že určité stížnosti ze strany rodičů řešil. Reagoval na ně zvýšenou hospitační činností v jejích hodinách,“ uvedla mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Marta Bayerová Vystudovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Už roku 1981 byla zvolena do zastupitelstva a rady města. V roce 1998 se (jako místostarostka) stala komunální političkou na plný úvazek, a to až do roku 2002. Do roku 2008 byla poslankyní a poté do roku 2014 senátorkou. Od roku 1975 členka komunistické strany. Před devíti lety se ale postavila do čela sdružení Občané městu, město občanům (a získala mandát zastupitelky) a ve volbách 2014 kandidovala za sdružení Občané městu Znojmu. Strana propadla. Okresní výbor KSČM kvůli kandidatuře za konkurenční sdružení Bayerovou vyloučil ze strany. V letech 1980 až 1998 Bayerová na Gymnáziu Dr. Karla Polesného Znojmo učila matematiku a fyziku. Vrátila se sem po neúspěšné kandidatuře v roce 2014. Od minulého školního roku učí na ZŠ nám. Republiky.

Sama kantorka se k věci nevyjádřila a na zaslané otázky MF DNES neodpověděla.

Faktem je, že Bayerová přivedla svého současného nadřízeného, ředitele Šmahaje, do politiky. „Největší radost jsem měla, když za mnou přišli moji bývalí studenti a chtěli za naši stranu kandidovat v roce 2006 do zastupitelstva. Nejsou členy KSČM, ale přesto se mi je podařilo dostat na volitelná místa a vidím v nich budoucnost našeho města,“ vyznala se Bayerová na své webové stránce a jako příklad uvádí zástupce ředitele ZŠ, kterým Šmahaj tehdy byl a skutečně za komunistickou stranu z 9. místa kandidoval. Tenkrát ještě neúspěšně.

Když se ale v roce 2010 Bayerová postavila do čela sdružení „Občané městu, město občanům“, mandát oba získali. Šmahaj tentýž rok také neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny za KSČM.

A v komunálních volbách o čtyři roky později vedl kandidátku „Občané městu Znojmu“, Bayerová se o hlasy ucházela z druhého místa. Strana ale propadla. V posledních volbách se už jejich jména na volebních lístcích neobjevila.