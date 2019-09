Ubytovna pro cizince bude, zastupitelé České Skalice petici nevyslyšeli

Ubytovna pro třicet lidí má vzniknout v ovocnářském závodě. Družstvo plánuje přistavět první patro a zateplit dům. Místní si zamýšlené stavby všimli až poté, co ji koncem července odsouhlasili městští radní. Peticí k zastupitelům, kterou za dva týdny podepsalo 225 lidí, se to snažili ještě zvrátit.

„Areál Ruchadla Zájezd prošel v posledních letech rekonstrukcí, je zde moderní dětské hřiště, kam chodí maminky s dětmi nejen ze Zájezda, ale i z Malé Skalice, České Skalice a Velkého Třebešova. V areálu se pořádají akce pro děti, sousedská posezení i soukromé akce. Jak asi bude vypadat dnes udržovaný areál, když se do něj přijde podívat a posilnit alkoholem čtyřicet ubytovaných lidí?“ tázala se emotivně v petici jedna z jejích autorek Hana Krejčovská.

Petičníci se bojí zejména hluku, kriminality i snížení cen domů v okolí ubytovny.

Předseda představenstva družstva však vyvracel, že by zahraniční dělníci měli volného času nazbyt. Dříve do sadů sezonně nabírali 350 až 380 českých brigádníků, nyní po zmenšení výměry sadů a pořízení sklízecích strojů potřebují v době sklizně a při zimním řezu stromů už jen 100 až 140 pracovníků. Zajišťuje je agentura.

„Nejvíc se nám osvědčili zahraniční dělníci z Ukrajiny, to jsou lidé, kteří jsou nám mentalitou velmi podobní, jsou velmi pracovití a nemáme s nimi sebemenší problém. Doma si berou neplacené volno a přijedou si přivydělat. Jejich zásadní požadavek je pracovat od nevidím do nevidím. Nedovolujeme jim dělat sedm dní v týdnu, to by nikdo po tři měsíce nevydržel, mají jeden den v týdnu volno. Ti lidé nemají čas a prostor dělat někde výtržnosti a opíjet se,“ popsal předseda Zemědělského družstva Dolany Karel Vlček.

Podle něj se pracovníci vrací a dostávají stejné peníze jako domácí. Družstvo chce vybudovat ubytovnu hotelového typu s patnácti dvoulůžkovými pokoji. Podle Vlčka bude v provozu nejspíš 3,5 měsíce na podzim a zhruba od ledna do dubna.

Dosud družstvo provozuje ubytovnu s 46 místy v Dolanech, ale ta je už ve špatném stavu. V létě by zájezdská ubytovna byla buď prázdná, anebo by ji nabídli pro agroturistiku či montážní dělníky.

Dolanské družstvo chce mít dělníky ubytovány přímo v Zájezdu, aby je nemuselo přivážet. Když je vozí agentura, občas se stane, že dělníky vyloží u firem blíž Hradce Králové a do sadů na Náchodsku se ani nedostanou. Pokud by dělníci přespávali přímo v Zájezdu, mohli by tam pracovat i na třídění ovoce nebo v sezoně v druhé směně.

Petičníci si stěžovali, že s místními o ubytovně nikdo nemluvil, a navrhovali družstvu, ať třeba využije půdy v bývalých kravínech na odlehlejších místech. To ale předseda Vlček odmítl, že je to příliš složité třeba kvůli napojování sítí.

Podle územního plánu ubytovna může vzniknout

Bývalý starosta a nyní opoziční zastupitel Martin Staněk (SNK) se přimlouval, aby město s občany ještě jednalo.

Bývalý starosta Jan Vlček však podotkl, že by se lidé, kteří podepsali petici, měli vážně zamyslet, zda byly jejich důvody oprávněné, nebo zda to spíš vzniklo z atmosféry strachu z cizinců, i když se přitom jedná o žádost seriózní místní firmy.

Nakonec ubytovnu podpořilo šestnáct z dvaceti zastupitelů. „V územním plánu schváleném v červnu 2017 v ploše, kde se nachází zemědělský areál s bývalou mlékárnou, se výslovně uvádí, že na této zemědělské ploše se zemědělskou výrobou jsou podmíněně přípustné i stavby pro bydlení, například služební nebo zaměstnanecké, ale s podmínkou, že musí jít o provozní součást staveb nebo areálu,“ vysvětloval radní Radim Doleček (za ODS a NK).

Podle něj se ve výrobních areálech ve městě taková výstavba běžně povolovala už dříve.