Z far penziony. Církev sází na turisty, které láká levné ubytování

Ostravsko-opavské biskupství postupně předělává chátrající církevní stavby na turistické. „Rádi bychom ve Staré Vsi otevřeli od července letošního roku. V budově fary vzniknou apartmány s kuchyní i běžné pokoje,“ uvádí Miroslav Přikryl z ostravsko-opavského biskupství. Církev cílí na rodiny s dětmi a chystá 30 nových lůžek.

O nocleh na bývalých farách je zájem, třeba v té nejnovější v Bohušově se za půl roku vystřídaly stovky lidí. „Přes léto byla vytíženost pětasedmdesát procent, v měsících do konce roku třicet. Celkem 720 ubytovaných. Na republikový průměr je to velmi dobré číslo,“ uvedl koordinátor církevní turistiky diecéze Martin Hiltavský.

Rezervace církevní turistiky na webu

Biskupství takto v posledních letech přebudovalo už několik staveb, lidé v nich mohou přespat ve Spálově na Novojičínsku, v Českém Těšíně, v Třemešné, Starých Hamrech či Frýdlantu nad Ostravicí. Nepoužívané objekty tím dostávají nový účel od jednoduchých nocleháren pro zájemce se spacákem až po penziony s plnou nabídkou služeb. Přespat už je možné i na loveckém zámečku na Bílé. „Tam je 16 lůžek,“ upřesnil Přikryl.

Rozvoji církevní turistiky se biskupství věnuje intenzivně. Součástí projektu jsou i takzvané Otevřené chrámy, vybrané svatostánky přístupné od loňska. I s průvodcovskou službou se s jejich otevřením od začátku května počítá také letos.

Krokem dál je pak nyní on-line rezervace. Místo v některém z objektů diecéze je možné si zamluvit přes celostátní web církevní turistiky. Letošní novinkou by také mělo být opětovné vystavení exponátů Muzea kardinála Františka Tomáška. To se do loňska nacházelo na faře v Bohušově, teď je v depozitáři. „Právě jednáme o novém umístění expozice,“ dodal Hiltavský.