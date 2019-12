Brno otočilo a zve Uber zpět do města, taxikáři varují před záplavou aut

Zatím stále platí předběžné opatření soudu, že auta alternativní přepravní společnosti Uber nesmějí jezdit po Brně. Jenže podle středečního verdiktu městských radních už ne na dlouho.

Na rozdíl od minulého vedení, které se postavilo za taxikáře proti Uberu, dalo to současné v čele s ODS jasně najevo, že udělá vše pro to, aby se oblíbená služba přes aplikaci vrátila do města.



„Lidé mají mít možnost vybrat si, kterou službu zvolí, aby se přemístili z místa A do místa B. Čím víc přepravních možností dostanou, tím lépe,“ podotkla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Uber překvapivou změnu postoje vítá, protože mu dává šanci k návratu. „Jsme otevřeni dialogu s vedením Brna a věříme, že můžeme společným úsilím udržet město v pohybu,“ reagovala v prohlášení společnost Uber.

Téma se znovu otevřelo v souvislosti s otázkou, zda se Brno má připojit k soudní při na stranu taxikářů brněnské společnosti Lido Taxi Radio proti Uberu. Ti jej zažalovali za to, že firma nesplňuje podmínky, které všichni ostatní musí dodržovat.

„Rozhodli jsme se, že to neuděláme a naopak využijeme všech zákonných způsobů k tomu, aby Uber mohl v Brně jezdit,“ prohlásila primátorka.

Zásadní nevyřešenou věcí teď zůstává předběžné opatření o zákazu, které už před dvěma lety iniciovalo bývalé vedení města a v současnosti leží na Vrchním soudu v Olomouci. Právníci nyní analyzují, jak je odblokovat.

„Jednou z cest je změnit vnitřní městské předpisy, na základě nichž byl předběžný zákaz vydaný. To by mělo vést ke zrušení tohoto opatření,“ uvedla Vaňková.

Paní primátorka pozná realitu, říká šéf cechu taxikářů

Druhou možností je plánovaná změna v klíčovém zákoně. A k ní odkazuje i náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL), který za novým rozhodnutím také stojí, ačkoliv seděl i v minulé brněnské vládě.



„Není to otočka o 180 stupňů, prostě se změnila situace. Novela zákona o silniční dopravě, která by měla začít platit příští rok na jaře, podmínky vymezuje pro všechny stejně. Takže všichni řidiči musí mít licenci, zdravotní prohlídku a evidované auto. Není pak o co se soudit,“ poznamenal Hladík.



Ačkoliv Uber už loni změnil strategii a v Praze začal přijímat jen řidiče s licencí, brněnští taxikáři v rovnost podmínek nevěří. A ze změny postoje vedení města jsou rozčarovaní.

„Paní primátorka pozná realitu, až sem Uber přijde se stovkami vozů. Doteď radní vymýšleli modré zóny, aby vytlačili auta z centra. Chtěli, aby lidé víc používali MHD. A teď přijde tohle,“ uvedl šéf místního cechu taxikářů Radek Kolář.



Podle majitele brněnských společností Lido Taxi a Cititaxi Davida Dostála navíc nynější rozhodnutí města není jen o Uberu.

„Do Brna přijdou i další alternativní služby. Za volant sedne kdokoliv, přibude aut i nehod, protože řidiči nemají takové zkušenosti, když to tedy může dělat každý,“ prohlásil Dostál, který vnímá jako špatný také nový zákon. „Pokud začne platit, znamená to, že nám padne i možnost bránit se u soudu,“ dodal.

Proti Uberu se postavil i Ústavní soud

Bývalý náměstek pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno), který se před dvěma lety postavil za taxikáře, nyní případný návrat Uberu do Brna vítá. Ale jen když splní veškerá pravidla, což se podle něj dřív nedělo. „Nebyla to politická, ale právní věc, protože nedodržoval zákon. Legislativa je zastaralá, tehdy nebyla jiná možnost,“ tvrdí Hollan.



Spor o Uber se táhne od února 2017, kdy přepravní společnost do Brna přišla a v poměrně krátkém čase si našla příznivce, hlavně mezi turisty a mladými lidmi. Ti oceňovali, že aplikace je jednoduchá, po celém světě stejná a že znají cenu už ve chvíli, kdy nastupují do auta.

Taxikářům ale vadilo, že Uber často nabízí „podstřelené“ ceny, řidičům chybí licence, auta jezdí bez taxametru a firma vydává taxikaření za domluvenou spolujízdu.

Krátkou epizodu Uberu ukončilo právě předběžné opatření iniciované městem. Spor se dostal až k Ústavnímu soudu, který loni v listopadu kauzu vrátil do Olomouce, když přepravní službu Uber přirovnal k anglickému přísloví „Co vypadá a kváká jako kachna, je patrně kachna.“

