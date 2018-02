Mezi včelími úly řádil vandal, majitelé vypsali odměnu za dopadení

„Ráno mi volali lidé, že mám rozházené úly. Jsou u silnice, která vede z Přílep na Lukoveček a dál na Zlín nebo v opačném směru do Holešova, tak snad mohl někdo z řidičů vidět, co se tam stalo,“ doufá Říha.

Jedno zazimované včelstvo si cení na tři až čtyři tisíce korun, na vyčíslení škody ale bude muset počkat do jara. Horší než poškození samotných úlů totiž je, že se včely uvnitř probudily, část se jich dostala ven a po chvíli na sněhu beznadějně umrzla.

Uvnitř včelstva se navíc mohla zranit královna a to by škody vyhnalo ještě výš. Právě to ale v tomto období není možné ověřit. Laicky řečeno, včely přezimují schoulené k sobě v jednom chumlu, královnu přitom chrání ve svém středu.

„Vandalovi vzkazuji, že mu ruku neuseknu, že mu upadne sama,“ napsal Říha do vzkazu na svém facebookovém profilu, kde zároveň požádal veřejnost o pomoc s dopadením pachatele. Na místě dopoledne zasahovali policisté, kteří zajistili stopy.

S takovým vandalismem se majitel ještě nesetkal. „Těžko se o tom vůbec mluví. Něco takového nepochopím,“ povzdechl si.

Říha má úly na dvou stanovištích, u Přílep a v Pravčicích, kde je i sídlo jeho včelí farmy. Produkty z ní sbírají ocenění kvality jako je Perla Zlínska, Regionální potravina či Haná regionální produkt.

Kromě toho patentoval unikátní konstrukci soupravy na krmení včelstev a vařák na vosk s lisem, za což jej ocenil slovenský Zväz včelárouv i tuzemský Výzkumný ústav včelařský. Farma je navíc jediná v kraji, která má veterinárně schválenou zpracovnu včelího vosku, vyrábějí z něj mezistěny do úlů.