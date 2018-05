Tyršův most v Přerově se kvůli reklamaci v závěru května uzavře

7:38

Na deset dnů se pro řidiče uzavře Tyršův most, který se klene nad řekou Bečvou. Důvodem uzavírky, která začne v pondělí 21. května a potrvá do 31. května 2018 je reklamace stavby. Společnost Skanska, která nový most předala před šesti lety městu, se pustí především do oprav severního předpolí, kde jsou poruchy v živičném krytu – trhliny u armaturních poklopů a spár.