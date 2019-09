Majitel pobodal pasteveckého psa, týráním zvířete se zabývá policie

„Pes je nyní v útulku a my čekáme na výsledky lékařských prohlídek, abychom kvalifikovali, jak bylo jeho zranění vážné. Podle toho se bude odvíjet právní kvalifikace tohoto skutku,“ řekl mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

„Teprve až budeme mít lékařské zprávy a odborné vyjádření, budeme rozhodovat o právní kvalifikaci a dalším postupu,“ doplnil Vítek s tím, že okolnosti činu policie zjišťuje.

Policisté případ vyšetřují od nedělního odpoledne. Přímo na místě jim se zraněným zvířetem pomáhali pracovníci útulku Anidef pro opuštěná a týraná zvířata v Žimu.

„Pejsek má hlubokou tržnou ránu na rameni, nebyly však zasaženy žádné orgány, které by ho mohly ohrozit na životě. Na místě jsme ho neošetřovali, ale hned jsme ho naložili do auta a odvezli na veterinární kliniku,“ sdělila jednatelka spolku Anidef Barbora Benešová.

Poraněné zvíře odváželi v neděli odpoledne kolem šesté hodiny a téměř se jim nepodařilo najít kliniku, kde by pasteveckého psa ošetřili. „Museli jsme ho převézt až do Mělníka, což byla jediná klinika, kde nás v tu chvíli přijali,“ řekla Benešová.

„Ihned začalo kolečko obvolávání veterinárních pohotovostí. Nikde neměli možnost hospitalizace tak velkého psa, případně zrovna řešili akutní život ohrožující operaci jiných pacientů,“ přiblížil útulek Anidef na sociální síti.

„Upřímně je tristní, jak je těžké sehnat v krizových situacích v době pracovního volna místo na hospitalizaci, a to věřte, že zrovna my máme těch kontaktů opravdu hodně a byli jsme připraveni dojet kamkoliv. Nedovedeme si představit, jak dlouho by to trvalo běžnému pejskaři, než by pro pejska sehnal místo,“ dodal.

Zraněný pes je v nyní již v útulku v Žimu a jeho stav je stabilizovaný. „V současné době je na tom hůř psychicky než fyzicky. Když jsme ho zachraňovali, byl v šoku a vůbec nevěděl, co se s ním děje,“ popsala Benešová.

„Je to přátelský pejsek, i když je nyní vyjukaný z toho, co všechno se s ním přihodilo,“ dodala.