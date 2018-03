Muž obviněný z ubití štěněte se hájí: Pořád mě napadalo a kousalo

Případ vzbudil na Chebsku vlnu emocí. Na muže se snesla kritika. Rozhodl se proto popsat svou verzi příběhu, který vyvrcholil tím, že svého psa zabil a pohodil do příkopu u silnice. Policie ho za to obvinila z týrání zvířat, za které mu hrozí až tříleté vězení (o případu jsme informovali zde).

„Dogyho, křížence huskyho a malamuta, jsem si přivezl jako zhruba dvouměsíční štěně. Zpočátku nebyl jediný problém, chodil bez košíku, vodítko měl jen u silnice. Po nějaké době se mu zalíbilo schovávat pod linku či pod auta. Pokud jsem ho chtěl vytáhnout za obojek ven, tak začal řvát a tvrdě kousat,“ vypráví muž.

Problémy se podle něj začaly stupňovat, štěně utíkalo a začalo na svého pána útočit. „Prostě když se mu něco nelíbilo, tak útočil, když jsem mu vyndával klíště, připínal mu vodítko nebo mu chtěl utřít packy po vycházce. Skončil jsem kvůli tomu i v nemocnici a pak chodil týden na převazy. Dnes, skoro čtyři měsíce poté, mám kloub na levé ruce stále bolestivý a hůře ovladatelný, týden po sundání obvazů se pro změnu zakousl do palce na pravé ruce a štěnice tam mám taky dodnes. Menší šrámy a prokousané kalhoty ani nepočítám,“ říká majitel psa.

Rozhodl se proto celou věc začít řešit. „To že ho nezvládám, jsem chtěl řešit už v půlce prosince odvezením do útulku, bohužel z rodinných důvodů k tomu nedošlo a byla domluva, že začneme po Novém roce chodit na cvičák,“ vysvětluje.

K tomu už ale nebyla příležitost. Muž psa 23. prosince zabil. Co se podle něj tehdy stalo? „Toho dne po mně vyjel od rána do zhruba 14. hodiny třikrát, když to bylo potřetí, tak mi ruply nervy. Zmlátil jsem ho, a on mi pak v autě přestal dýchat. Sice jsem se ho pokoušel křísit, poléval vodou, ale bylo pozdě. Nevěděl jsem co dál, a tak jsem ho odložil za Chebem u silnice,“ líčí muž.

Toho, co se stalo, lituje. „Je mi samozřejmě líto, co se stalo a že jsem Dogyho neodvezl pryč dřív, ale zpět to už bohužel nevezmu. Chyba byla, že jsem si vybral psa, na kterého jsem neměl žádné zkušenosti. S policií normálně spolupracuji a trest, který přijde, přijmu. Pokud má ale někdo potřebu se k tomu vyjadřovat, tak prosím slušně a hlavně pravdivě,“ reaguje na kritiku, která se na něj snesla především na sociálních sítích.