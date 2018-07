Žena množila psy v Sedlci, ale také v Plzni, v bytě jich bylo téměř sto

Na to, že žena vlastní ještě jednu nemovitost v plzeňských Vinicích, přišel spolek Hlas zvířat. Ten stojí i za trestním oznámením, které odstartovalo zásah v Sedlci.

V Plzni se na místě zástupci spolku od sousedů dozvěděli, že žena téměř nevychází z bytu, za zavřenými dveřmi je slyšet neustálý štěkot i přes noc a lidi obtěžuje neskutečný zápach.

„Jeden ze sousedů nám řekl, že žena schválně pohazovala trus před dveře jiným. Když na ni klepali, nikdy neotevřela. Sousedka pod ní, které je osmdesát let, má mokrý strop od psí moči. Její syn vše může doložit pořízenými fotografiemi,“ uvedla za Hlas zvířat Tereza Plicka.

Ta ve spolupráci s Advokátní kanceláří Robert Plicka sepsala prohlášení sousedů, podnět k domovní prohlídce a k zadržení chovatelky. Celou noc spolu s manželem a dalšími dobrovolníky hlídali před domem, aby se chovatelka nechtěla psů zbavit.

O to se také pokusila. Některé naložila do auta a chtěla je odvézt pryč. To se jí ale nepodařilo a zavřela se v bytě. Kolem osmé hodiny večerní už měli policisté v rukou povolení k domovní prohlídce.

V bytě, kde žena žila se svým postiženým synem, se nacházelo kolem stovky zvířat, 79 z nich včetně štěňat odvezli policisté do útulku. Byli to především čivavy a jeden hovawart. V době, kdy policisté a veterinární správa zasahovala, jedna fenka začala rodit.

„Některá zvířata volně pobíhala po bytě, většina z nich ale byla umístěna v klecích, které byly naskládány v několika řadách nad sebou,“ říká Robert Plicka. Zvířata tak močila a kálela na sebe.

Advokát má v rukou několik kupních smluv, které chovatelka se zákazem činnosti uzavřela s novými majiteli psů. „Prodávala je za papírové, i když měla zakázaný chov. Za jednoho psa požadovala 15 až 18 tisíc korun,“ doplnil advokát.

Ženě hrozí až pět let, právní kvalifikace se může ještě změnit

Ze Sedlce bylo ve středu odvezeno 17 nemocných, podvyživených čivav, jezevčíků, kříženců a dva hovawarti. „Psi mezi výkaly byli různého stáří, v chovných prostorech i v klecích. Krmné granule byly poházeny po zemi mezi výkaly, napájecí voda byla silně znečištěná. V celém objektu byl velmi silný zápach po čpavku,“ řekl ve čtvrtek ředitel Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj Václav Poláček.

Policisté se do objektu v Sedlci vrátili ještě dnes, aby našli a spočítali všechna uhynulá zvířata. Některá jsou podle spolku zakopaná, další spálená nebo ponechaná volně v pytlích.

Policisté osmačtyřicetiletou ženu ve středu zadrželi. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat. Pachatelce v tomto případě hrozí až pět let vězení,“ uvedla policejní mluvčí Hana Rubášová.

Právní kvalifikace se ale může ještě rozšířit. „Trestní oznámení budeme ještě doplňovat. Získáváme další důkazy. Pachatelka se vedle vyjmenovaných trestných činů mohla dopustit také trestného činu podvodu, neoprávněného podnikání, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a případně i dalších trestných činů,“ uzavřel advokát Robert Plicka.

Krajská veterinární správa i odbor životního prostředí na Magistrátu města Plzně se chovem na obou místech v minulosti již zabývaly. Týrání zvířat ale prokázáno nebylo.

Žena chovala psy v otřesných podmínkách (12. července 2018)