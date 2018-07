Tyran tři roky trápil přítelkyni, ze žárlivosti ji chtěl vyhodit z okna

18:46

Ve vazbě skončil devětatřicetiletý muž z Blovic na Plzeňsku, který několik let týral o sedmnáct let mladší přítelkyni. Násilí vygradovalo minulý týden, kdy ženu udeřil dřevěnou násadou i kovovou tyčí a poranil ji kuchyňským nožem. To vše zřejmě ze žárlivosti.