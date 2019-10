Policista dostal dvouletou podmínku za týrání manželky, také policistky

V Chrudimi muž dostal dvouletou podmínku s dvouapůlletou zkušební lhůtou i kvůli paragrafu Urážka mezi vojáky, vzhledem k tomu, že manželé jsou oba policisté. Pardubický krajský soud tento trestný čin vypustil, protože podle názoru odvolacího senátu nedošlo k jeho naplnění. Obžalovanému zkrátil zkušební dobu o půl roku.

Potvrdil ale jeho vinu, že svou manželku před třemi lety dlouhodobě ve společném obydlí týral.

„Dohlížel na to, co si obléknu do práce včetně spodního prádla, zakazoval mi nosit sukně a po návratu ze služby mi kontroloval kalhotky, zda je nemám od spermatu,“ stěžovala si podle spisu manželka kolegům v práci.

Kolegyním také ukazovala esemesky, ve kterých ji manžel oslovoval například jako děvku a vyhrožoval jí. Žena svolila, aby si kolegyně zprávy ofotila, byly tak přiloženy do spisu.

Vše vygradovalo, když Radek N. svou manželku udeřil pěstí do obličeje. Její nadřízený jí pak v práci nařídil, aby týrání začala řešit, protože je kvůli tomu nevyrovnaná, a to v jejím povolání není přípustné. Skončila na vyšetření v nemocnici a rozjel se proces, který se táhl tři roky.

Manželka u soudu otočila

„Je neuvěřitelné, co všechno si jeden člověk vymyslí. On měl na mém odsouzení zájem, protože se do mé manželky zamiloval. Zničil tím celou naši rodinu. My se s manželkou milujeme a celou věcí dlouhodobě trpíme, to soud musí vidět,“ říkal pak u soudu na adresu manželčina nadřízeného Radek N.

Jeho žena totiž postupem času úplně otočila. Popírala všechno, co soudu řekli svědci, a tvrdila, že svého muže má ráda a žije v harmonickém manželství.

Ke středečnímu zasedání byli přizvaní i znalci, jejichž posudek ukázal na to, že žena je naprosto vyrovnaná a nejsou u ní žádné znaky týrání.

„Těm jsme však nevěřili, protože znalci byli nepřesvědčiví. Neměli k dispozici soudní spis a vyšetření bylo hodně obecné a kusé. Daleko průkaznější pro nás bylo svědectví kolegů poškozené. K týrání zde skutečně docházelo,“ konstatovala předsedkyně senátu Šárka Pfeiferová.