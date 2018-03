Týrané štěně se k majiteli nevrátí, zamíří do předběžné náhradní péče

„Pejsek zatím stále zůstává v péči veterinárních lékařů v Praze. Ve středu jsme zahájili úkony k jeho odebrání majiteli, po němž zamíří do předběžné náhradní péče. To je první krok. Tím druhým je pak řízení o umístění do náhradní péče. Po něm by se měl oficiálně stát majitelem štěněte stát,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Prachaticích Marie Peřinková.

Proces je podle ní poměrně složitý i pro úředníky, kteří navíc musejí čekat i na postup policie a to, jak bude týrání kvalifikovat.

Na úřad v posledních dnech stále volají desítky lidí, kteří mají o štěně zájem nebo nabízejí městu finanční podporu. Podle úředníků je to ale v této chvíli zbytečné. Než se totiž stane majitelem štěněte stát, nebude moci zamířit do rukou žádného chovatele.

„V současné chvíli není možné zasílat nám nějaké přihlášky a žádosti o jeho adopci, je to i zbytečné. Máme už vybrané místo, kde bude o Marleyho postaráno a kde bude čekat na další rozhodnutí. Je to běžný postup, který se možná dá pro laiky velmi zjednodušeně přirovnat k postupu, jakým probíhá třeba adopce dítěte,“ vysvětluje Peřinková.

V současné době je Marley stabilizovaný a veterináři se budou zabývat reoperací původní zlomeniny nohy, která se podle nich nehojí podle předpokladů.

VIDEO: Mladík brutálně týral psa. Hrozí mu dva roky vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Vzhledem k tomu, že se rodina majitele zavázala uhradit náklady na léčbu pejska, nebudeme zatím zveřejňovat ani číslo účtu, kam by lidé mohli posílat peníze na jeho léčbu,“ informovaly lékařky z Veterinární ordinace Vimperk.

Policisté zatím stále ještě čekají na odborné vyjádření krajských veterinářů, kteří musejí zhodnotit stav zvířete. Na jeho základě pak sdělí původnímu majiteli psa, kterým je 24letý muž, své stanovisko.

„Zřejmě to bude podezření na trestný čin. V případě, že se pak státní zastupitelství začne případem zabývat, mohl by dotyčný stanout do 14 dnů před soudem. Jakmile budeme znát stanovisko veterinářů, chystáme se veřejnost informovat tiskovou zprávou,“ uvedla policejní mluvčí Martina Joklová.

Už dříve uvedla, že podle rozsahu zranění by za týrání mohly muži z Prachatic hrozit až tři roky odnětí svobody.