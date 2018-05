Tým iQLANDIE představí na Muzejní noci překonané vynálezy

„Naši stanovou základnu najdou návštěvníci u Severočeského muzea. Nachystáno máme celou řadu interaktivních exponátů, jako například ježka v kleci či holandský billiard, ale i věci z první republiky – valchu nebo třeba ruční vrtačku. Děti budou mít za úkol si tipnout, o jaké předměty se jedná a k čemu našim prababičkám a pradědům dříve sloužily,“ říká Petra Zákravská, programová manažerka iQLANDIE.



Chybět nebudou ani experimentální workshopy. Během nich se malí a velcí přemění v opravdové badatele a vynálezce. Pod mikroskopy si totiž zblízka prohlédnou květiny, větvičky a listy. Ti, kteří budou chtít, si třeba zhotoví gramofon, lampion nebo rádio z elektrostavebnice.

Akční Science show na Muzejní noci

S úderem 20. hodiny vystoupí na hlavním pódiu do vědy zapálení lektoři iQLANDIE se svou originální Science show. „Lidé se mohou těšit na kouřovou explozi i barevné ohně. Ukážeme jim, jak se zapaluje ledem, a vybraným odvážlivcům polijeme ruku kapalným dusíkem o extrémně nízké teplotě -196 °C,“ doplňuje Petra Zákravská.



Pokud by se chtěli návštěvníci Muzejní noci správně naladit, mohou před akcí zavítat do samotného science centra, kde mají v ten den otevřeno do 16 hodin.

Muzejní noc - uskuteční se 18 5. od 18 do 22 hodin u Severočeského muzea.