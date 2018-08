Tygřata mají za sebou očkování. Do výběhu v zoo je pustí za měsíc

Ve dvou měsících musela tygřata podstoupit nutná očkování a prohlídku veterináře. Přitom je zvážili a dali jim mikročipy. Chovatelé už také znají jejich pohlaví - jsou to tři samice a jeden samec.

Šlo o první oddělení mláďat od matky na delší čas, do té doby to bylo několikrát pouze cvičně vždy jen na několik minut. „Je vidět, že samice o mláďata vzorně pečuje, když jsme ji pustili zpátky ke koťatům, okamžitě je sehnala dohromady, olizovala je a bedlivě se ujišťovala, jestli jsou v pořádku,“ řekl jejich ošetřovatel Martin Drha.

Odchov mláďat tygrů i jiných druhů zvířat v zoo s co nejmenším přímým lidským kontaktem a co nejmenšími zásahy chovatelů do péče samice je záměrný. Zvyšující se kontakt s člověkem může negativně ovlivňovat jejich schopnost přirozeného odchovu mláďat v budoucnu.

Tygřata se dostanou chovatelům a veterinářům do rukou znovu až za měsíc, kdy musí být ještě jednou přeočkována. A do budoucna bude přímý kontakt omezen především jen na nutné veterinární zákroky.

„Po druhém očkování budou hned, jak to bude možné vzhledem k jejich fyzické vyspělosti, vpuštěna s matkou do výběhu a budou si je moci prohlédnout i návštěvníci,“ sdělil zoolog hlubocké zoo Ivan Kubát.

Vůbec první mládě tygra ussurijského v historii této jihočeské zoo se narodilo páru Altaica a Oliver vloni v květnu. Kotě vypadalo dostatečně velké, po 11 dnech však uhynulo.