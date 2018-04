Týden slezské kuchyně začíná

„Touto akcí navazujeme na produkty s certifikátem Opavské Slezsko – regionální produkt. Ty kromě místního původu musí také přispívat k dobrému jménu regionu, musí být kvalitní, šetrné k životnímu prostředí a jedinečné ve vztahu k území Opavského Slezska,” poznamenal organizátor akce Jan Černý z destinačního managementu Opavské Slezsko.

Kvalitní regionální gastronomie je základním kamenem cestovního ruchu a přispívá k jeho oživení. „Dlouhodobějším cílem je zařadit do menu místních restaurací slezské pokrmy celoročně, samozřejmě s ohledem na sezonnost,“ doplnil Jan Černý s tím, že již popáté Týden slezské kuchyně nabídne v přihlášených restauracích ty nejznámější regionální pokrmy. „Ochutnejte například slezské nebe, kluski, kachnu s cibulovým zelím, bigos, nebo třeba žabí stehýnka. Můžete se zapojit také do soutěží,“ vyzývá organizátor. Jako každý rok budete moci hlasovat o nejlepší restaurační zařízení, a to pomocí SMS zpráv. Další soutěže o zajímavé ceny jsou připraveny také pro samotné návštěvníky. Ceny budou výhercům předány opět na Otevírání turistické sezony, které letos proběhne 28. dubna v Městských sadech v Opavě.

Veškeré informace a seznam zapojených provozoven naleznete na webových stránkách Opavského Slezska.