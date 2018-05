Mladíci vyrobili tyčinky z kávovníkové slupky, účinkují jako espresso

„Cascara se zatím využívala jen na odvar, takový kompromis mezi čajem a kávou. My jsme ji ale využili jako potravinu. Uchovává si totiž povzbudivé vlastnosti kávovníku, jen se dá – oproti kávě – jíst,“ vysvětluje Červinka, co vůbec do tyčinek dávají.

Jedna jejich tyčinka má stejnou sílu a stejný účinek jako jedno kvalitní espresso, obsahuje také stejné množství kofeinu.

Jan Špalek ale upozorňuje, že mezi kávou a tyčinkou přece jen rozdíl je. „Zatímco káva účinkuje po krátkou dobu a člověk pocítí celou její sílu najednou, tyčinka má náběh. Začíná působit postupně a člověka povzbuzuje nebo dobíjí po nějakou dobu,“ rozlišuje jeden ze společníků.

V tyčinkách, které prodávají pod názvem Cascara Bar, míchají i kešu s datlovou pastou. „Je jí tam ale minimum, proto tyčinka není kalorickou bombou, ale jen povzbuzujícím pokrmem,“ dodávají mladí podnikatelé.

Nechávají si záležet na vegan předpokladech

Zároveň má ale tyčinka podobný obsah antioxidantů jako dnešní superpotraviny. Její výrobci si nechávají záležet na raw, bio a vegan předpokladech. Tyčinky jsou navíc bez glukanu.



„Cascaru dovážíme od jednoho zemědělce ze Salvadoru, byli jsme se u něj i podívat. O rostliny dbá a máme s ním výborné zkušenosti,“ libují si kávoví podnikatelé.

Lidé si tyčinku koupí v prodejnách zdravé výživy nebo fitness centrech. Kromě toho by Špalek s Červinkou chtěli začít prodávat ve všech větších krajských městech a expandovat i do ciziny, protože na podobný produkt v zahraničí nenarazili.

Než však do sebe vše zaklaplo, sbírali zkušenosti skoro rok. „Zkoušeli jsme, dolaďovali detaily. Nejvíce času ale zabralo papírování a legislativa,“ krčí rameny Červinka.

Vlastní pražírnu mají v brněnském Jundrově. Firma Rebelbean, jejímž spoluvlastníkem je Špalek a zaměstnancem Červinka, tu prodává zrnkovou kávu, ale i mlýnky nebo jiné příslušenství.

Nedávno s nápadem uspěli i v krajském kole soutěže pro mladé podnikatele T-Mobile Rozjezdy. Obstáli v konkurenci asi sedmdesáti nápadů především z oblasti domácího hobby, zahrady a kuchyně. Ze třetího místa automaticky postupují do celostátního kola, jehož výsledky se dozvědí v druhé polovině června. Rozhodnou porotci, ale také veřejnost.