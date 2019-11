Originál nosil Karel IV., repliku koruny teď vystavují v Turnově

Ten je zřejmě nejznámějším zlatníkem u nás. Kopií královských korun vyrobil už několik. A všechny i přesto, že jsou kopiemi, stojí miliony. Nejinak je tomu i u právě vystaveného kousku v Turnově.

„Tato kopie je výjimečná tím, že na rozdíl od jiných kopií korun je zdobena pravými drahými kameny, jinak se totiž používají kameny syntetické nebo skleněné kompozice. Zde jsou skutečné přírodní acháty, smaragdy, onyxy a antické gemy, což jsou rytiny v kamenech,“ zmínil Jiří Urban.

Originál je v Cáchách

Celkem pokrývá korunu 82 kamenů a přes sto perel. Tělo koruny je pak stejně jako originál zhotoveno ze zlaceného stříbra.

Karel IV. ji měl na hlavě jen jednou. Po své opětovné korunovaci na římského krále ji totiž věnoval katedrále Panny Marie v Cáchách, kde je pohřben zakladatel dómu a první středověký římský císař Karel Veliký.

Na jeho relikviářové bustě spočívá tato koruna dodnes. Zajímavé přitom je, že nejde o korunu, kterou se před Karlem IV. římští císaři korunovali. Tu původní měl totiž v držení knížecí rod Wittelsbachů, který s Karlem IV. soupeřil o moc. Karel si tak nechal zhotovit vlastní korunu.

Způsob jejího zpracování připomíná českou královskou korunu, kterou Karel IV. zasvětil svatému Václavovi. Její součástí byly původně i kovové přívěsky, které se však nedochovaly.

Na replice pracovali téměř rok

Jiří Urban se svými kolegy pracoval na kopii skoro rok. Tři měsíce mu prý trvalo, než si ji rozkreslil na papír. Vše se pečlivě měřilo a zkoumalo. Starosti dělal například správný výběr kamenů, protože při broušení se jejich barva trochu mění.

„Jde o naprosto výjimečnou příležitost vidět tento unikát před jeho úschovou do soukromé sbírky. Nápad na zápůjčku vznikl velmi spontánně právě od Jiřího Urbana. A nešlo to odmítnout,“ řekl k jedinečné instalaci kurátor turnovského muzea Miroslav Cogan. Koruna bude k vidění jen do 5. ledna 2020.