Akvapark v Turnově trhá rekordy, v Českém ráji je oázou zeleně

„Jde přibližně o stejné množství, jako když sečteme návštěvníky za dva července z let 2016 a 2017,“ říká vedoucí turnovského rekreačního areálu Tomáš Špinka. „Předloni bylo v červenci v akvaparku sedmnáct tisíc lidí, loni v červenci asi patnáct tisíc,“ přiblížil.

Do akvaparku dorazilo letos už 38 tisíc návštěvníků. „Když bude ještě deset takových horkých dnů jako v poslední době, tak si akvapark vydělá na provoz a ještě nám začne přinášet zisk,“ tvrdí Špinka.

„Vybereme za den asi sto padesát tisíc korun. Ale ještě víc peněz než za vstupné utržíme teď za občerstvení. Kromě jiného vypijí lidé za den až dvanáct set litrů piva,“ vypočetl.

Vodou z vrtu kropí rozlehlý trávník

Akvapark v Maškově zahradě s tobogánem a velkými skluzavkami se stal v Českém ráji během extrémně suchého a horkého léta zelenou oázou. Vodou z podzemního vrtu totiž kropí zaměstnanci areálu rozlehlý trávník kolem bazénu.

„Jinak je Turnov kvůli tropickému počasí celý sežehlý,“ upozorňuje mluvčí radnice Zdenka Štrauchová.

Akvapark se ocitá pod vodní sprškou od půlnoci do osmi hodin ráno. Na každý z deseti úseků trávníku dopadá tři čtvrtě hodiny osm kubíků vody.

„V horkých dnech chodí do akvaparku kolem dvou tisíc lidí. Nejsou tam ale všichni najednou,“ podotýká Špinka. „Abychom udrželi kvalitní vodu, musíme na každého návštěvníka, který se vykoupe, vyměnit šedesát litrů,“ přiblížil.

Voda má až 29 stupňů

Při počtu dvou tisíc lidí nateče do akvaparku každý den 120 kubíků čerstvé vody, tedy zhruba pětina bazénu. „Obsluha technologií pracuje od půl šesté ráno až do půlnoci nebo ještě déle,“ dodává Špinka.

Vodě v akvaparku škodí, pokud se lidé namažou opalovacími krémy a před vstupem do vody se neosprchují. V tropických vedrech, kdy v Turnově šplhá teploměr ve stínu přes 35 stupňů, se voda v akvaparku zahřívá dopoledne až na 28 nebo 29 stupňů.

Na bezpečnost lidí v akvaparku dohlíží šest plavčíků. „Největší problémy jim dělají lidé, kteří se pohybují ve vodě v dojezdovém prostoru tobogánu a skluzavek,“ uvádí Špinka.

Dva lidi v bezvědomí a silná alergická reakce

„Úrazů není naštěstí moc, většinou pramení z neukázněnosti návštěvníků. Například na modré skluzavce někdy neposlechnou pokyny našich zaměstnanců, a místo vleže jedou dolů vsedě. Pak se bouchnou o dno bazénu do hlavy. Z vody jsme tahali v bezvědomí dva lidi. Nejvážnější případem ale nebyl úraz. Jednoho mladíka štípla vosa a postihla ho silná alergická reakce. Lékaři matce řekli, že mu život zachránila i první pomoc poskytnutá našimi zaměstnanci,“ řekl Špinka.

Akvapark potřebuje na letní sezonu zhruba sto stálých zaměstnanců a brigádníků. Střídají se tam ve směnách. Letos v létě nabídl akvapark zájemcům dvakrát také noční koupání, přilákalo však jen 60 a 35 návštěvníků. „Na dnešek jsme přesto připravili další noční koupání s živou hudbou a s koktejly,“ prozrazuje Špinka.

Tropické počasí žene v Turnově lidi nejen do akvaparku, ale také do Jizery. Míří hlavně k jezu do Dolánek. Na horko naopak doplácejí památky. Na městský hrad Valdštejn, kam musí turisté z parkoviště šlapat dlouho pěšky, vystoupalo v červenci méně lidí než ve stejném měsíci loňského a předloňského roku. Bylo jich necelých 15 200.