Policie obvinila cizince, kteří znásilnili turistku v hotelu v centru Prahy

„Se všemi šesti cizinci jsme zahájili trestní stíhání pro trestný čin znásilnění a podali jsme podnět na vzetí do vazby o čemž bude dnes rozhodovat soud pro Prahu 1,“ informoval policejní mluvčí Jan Daněk. Soud bude posuzovat vzetí do vazby u každého z mužů zvlášť. Mužům by v případě odsouzení hrozil pobyt ve vězení od dvou do deseti let.

Podle serveru Novinky.cz je šestice mužů původem z Alžírska a znásilněná turistka z Irska. Žena se s jedním z mužů seznámila večer v baru a poté s ním odešla na pokoj. Poté muž na pokoj zavolal i dalších pět kamarádů, kteří pak ženu znásilnili.