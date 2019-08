Turistů na jihu Čech přibývá. Zámek Krumlov hlásí pokles, ale větší výdělek

Autobusy plné asijských návštěvníků a přeplněný českokrumlovský zámek. Němečtí pěší turisté na Zlaté stezce i prodloužené víkendy českých rodin.

Turistický ruch byl na jihu Čech v letošním druhém čtvrtletí opět o něco vyšší než loni. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) se v kraji od dubna do konce června tohoto roku ubytovalo 450 tisíc lidí.

Oproti minulému roku tak počet ubytovaných narostl více než o pět procent. To i přesto, že mírně ubylo zahraničních hostů. O navýšení se totiž postarali tuzemští cestovatelé, kterých v kraji přespalo o 25 tisíc více.

„V žebříčku krajů obsadil ten Jihočeský podle počtu domácích hostů třetí místo a v počtu jejich přenocování byl dokonce první,“ komentuje Irena Kovárnová z ČSÚ.

Čeští turisté tak mezi dubnem a červnem nejvíce nocovali právě na jihu. Celkem tu strávili 730 tisíc nocí. V celkovém počtu návštěvníků jižní Čechy opět zaostávají pouze za Jihomoravským krajem a nejnavštěvovanější Prahou.

Nárůst tuzemských návštěvníků těší ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromíra Poláška. „Vyplývá to z toho, že Češi jezdí po své zemi na prodloužené víkendy, tedy kratší dovolené. Druhé čtvrtletí je předsezona a na číslech má klíčový podíl červen, protože květen byl obdobný jako loni,“ informuje ředitel.

Podle jeho slov nejvíce láká tuzemské turisty třeba okolí Lipna a zámky v Krumlově a Hluboké. „Ale stále více se daří oblast cestovního ruchu roztahovat například do Toulavy nebo na Písecko,“ pokračuje Polášek.

Že jsou tyto regiony atraktivní hlavně pro české výletníky ukazuje klientela Hotelu Gold v Chotovinách na Táborsku. „Ubytovávají se u nás skoro výhradně Češi. Nejvíce vytížené kapacity máme v červnu a červenci, v srpnu už je to slabší. Většinou se jedná o víkendové pobyty, na dvě noci. Za poslední roky však žádný rapidní nárůst zájmu o ubytování nesledujeme,“ upozorňuje Vladimír Lukáš, provozní manažer zařízení, které nabízí pětadvacet pokojů a kromě restaurace mohou návštěvníci využít i wellness centra.

U zahraničních návštěvníků kromě zmiňovaných zámků, Lipna a Šumavy táhne i gastronomie, třeba jihočeské pivovary. „Pivo láká hlavně Němce. Boduje u nich i pěší turistika na historické Zlaté stezce,“ zmiňuje Polášek.

Co se týče skladby zahraničních hostů, právě těch z Německa v kraji o něco přibylo. Obnovil se i zájem Maďarů. Méně lidí než dříve přicestovalo naopak z Tchaj-wanu, Jižní Koreje nebo Polska.

Počet Číňanů naopak narostl. Ti jsou nadále nejpočetnější turistickou skupinou v Jihočeském kraji. Ve druhém letošním čtvrtletí jich přijelo 48 tisíc a tvoří přes čtvrtinu všech návštěvníků. Na prvním místě se drží již třetím rokem. Druzí jsou s 15 procenty Němci, poté obyvatelé Tchaj-wanu s osmi. V závěsu jsou Rakušané a Korejci, za nimi ještě například Slováci nebo Američané. Zmínění sousedé z Polska pak v součtu příchozích tvoří pouhá dvě procenta.

Číňané už cestují i sami

Požadavky Asijců se liší podle domovských států. „Lidé z Tchaj-wanu chtějí ochutnat lokální kuchyni, vyzkoušet si místní věci, tím pádem zůstat o něco déle. V tomto jsou více západní než například Číňané, kteří jdou čistě jen po top pamětihodnostech a jde v jejich případě o jakýsi průstřel jihočeským regionem. Tento typ turismu zahlcuje památky a parkovací kapacity. Jihokorejce déle neudržíme. Ti mají pouze deset dní dovolené v roce, a tak toho chtějí vidět co nejvíce v co nejkratší době,“ vysvětluje Jaromír Polášek.

Ředitel centrály dodává, že doposud z Číny přicestovaly hlavně skupiny. Nyní přichází fáze individuálního cestování. „Takoví tu stráví více času. Na cesty si třeba vypůjčí auto. Navíc se umí dorozumět anglicky a dobře vědí, kam jedou. Jde o jiný typ návštěvníků než u těch, kteří tvoří čistě masový turismus,“ uzavírá Polášek.

Návštěvnost hradů a zámků Leden-červenec

2019 / 2018 Český Krumlov

216 709 / 244 565

Červená Lhota

39 416 / 45 399

Dačice

7 113 / 7 867

Domanín

21 652 / 16 931

Hluboká

163 638 / 161 786

Jindřichův Hradec

31 961 / 32 468

Kratochvíle

19 890 / 22 089

Landštejn

31 163 / 34 760

Nové Hrady

11 548 / 11 952

Rožmberk

25 320 / 27 327

Třeboň

29 508 / 25 722

Zlatá Koruna

12 916 / 12 752

Zvíkov

20 484 / 23 251

Vimperk

1 491 / 1 643 Celkem 632 809 / 668 512

Jsou ale i místa, kde pokles návštěvníků nemusí být na škodu. Potvrzuje to například hrad a zámek v Českém Krumlově. Tam už totiž měli návštěvníků tolik, že to bylo na samé hranici únosnosti. Letos od ledna do července zaznamenali mírný pokles. Příjmy ze vstupného jsou přitom naopak vyšší.

Ve sledovaném období dorazilo 216 709 lidí, což je meziroční pokles o 27 856 turistů. Na vstupném vybral zámek za stejné období 35,1 milionu korun, meziročně téměř o 650 tisíc korun víc.

Památkáři před sezonou spojili prohlídku věže a hradního muzea do jedné trasy a zvýšili na ní vstupné. Pokles návštěvnosti nevnímají negativně, památka byla loni již na horní hranici návštěvnosti, upozornil kastelán Pavel Slavko. Krumlovský areál patří k nejnavštěvovanějším památkám v České republice, loni tam zavítalo 429 tisíc lidí.

Kvůli velkému náporu turistů na krumlovskou zámeckou věž museli památkáři často opravovat dřevěné schody i madla. Její roční návštěvnost byla až 120 tisíc lidí.

Podle kastelána pomohlo Krumlovu také zpoplatnění vjezdu zájezdových autobusů do centra. Dříve v jednu chvíli dorazily zájezdy několika set lidí. To se od 1. června změnilo. Za příjezd a odjezd z takzvaného bus stopu zaplatí jeden autobus 1 250 korun.

Zvýšený zájem turistů naopak pocítila třeba malá obec Domanín v sousedství Třeboně. Za letošní první pololetí ji navštívilo o 4,5 tisíce lidí více než loni. Podle starosty má turismus na obec příznivý vliv.

„Místním podnikům a zařízením přináší slušné obraty. Vesnice žije a to oceňují i mladí lidé, kteří se sem stěhují a staví domy. V tomto ohledu problém nemáme. V současnosti v Domaníně počítáme 15 až 20 menších ubytovacích zařízení. Ta jdou zkvalitňováním služeb turistům naproti,“ těší starostu Martina Kolíka.