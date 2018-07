Tunel mezi Výstavištěm a Veleslavínem má zhotovitele, vlaky pojedou pod zemí

Železniční spojení na pražské letiště rozdělila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na šest částí. Vyjma úseku od Výstaviště ke Stromovce, povedou koleje pod povrchem.



„Po stavební stránce bude nejsložitější stavba mezi nově vybudovanou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Veleslavín. Vlaky zde pojedou téměř výhradně pod zemí, jen v krátkém úseku od Výstaviště přes Stromovku bude trať trasována po povrchu,“ uvedl k projektu náměstek generálního ředitele SŽDC Mojmír Nejezchleb.



Z okraje Stromovky vlaky pojedou do zahloubené zastávky v Dejvicích, která bude přesunuta blíže zastávce metra Hradčanská. Projektanti Metroprojekt Praha a Sudop Praha začnou nyní řešit podobu trati.

Plánovaná železniční trať na pražské letiště Václava Havla

Průběh tendru narušilo šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který se soutěží začal zabývat na podnět Centra pro efektivní dopravu. Úřad nakonec schválil postup SŽDC jako nezávadný (o napadení tendru více zde).

Studie proveditelnosti železničního spojení byla schválena před třemi lety, nyní SŽDC studii aktualizuje. Výstavba by měla podle železničářů začít v roce 2024 a měla by trvat do prosince 2028.

SŽDC se také zabývá provozem vlaků v blízkosti Fyzikálního ústavu v Cukrovarnické ulici. Zde hrozí, že by projíždějící vlaky ovlivnily fungování přístrojů, které jsou citlivé na vibrace (o problému jsme psali zde).



„Této záležitosti a jejímu řešení se na SŽDC intenzivně věnujeme od počátku přípravy a budeme se jí i nadále zabývat v rámci navazujících projektových prací,“ dodal Nejezchleb.

Projekt byl dříve označován jako rychlodráha, ale už nyní je jasné, že na začátku provozu budou trať využívat jen elektrické soupravy.