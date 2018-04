Bez tunelu pod nádražím hrozí v Českých Budějovicích kolaps dopravy

Dálniční obchvat kolem Českých Budějovic tak nemusí pro obyvatele znamenat jen zlepšení dopravy ve městě, ale také jeden velký problém. Pokud se ve stejném čase jako dálnice D3 nestihne postavit také 200 metrů dlouhý tunel pod nákladovým nádražím, prostor kolem viaduktu v Rudolfovské, ale i v Mladém se zašpuntuje a v jihovýchodní části města bude kolabovat doprava.

Zanádražní komunikace, která pomohla dopravě, není zdaleka hotová, bude potřebovat napojení na obchvat a pak také zmíněný tunel. Na ten kraj i město po zprovoznění „zanádražky“ na dlouho zapomněly.

Město už sice mělo zpracovanou projektovou dokumentaci, která je dokonce z roku 2005. Jenže ta je dnes po řadě problémů nepoužitelná.

Radnice teď už několik měsíců akci tlačí a nechá zpracovat novou. Jenže Jihočeský kraj, který stavbu zanádražní i za pomocí dotací financoval, s touto etapou finančně nepočítá. Stát má podle odhadů hodně přes miliardu korun a nikdo s jistotou neví, kdo ji zaplatí.

„Máme zpracovanou studii a v rozpočtu připravených deset milionů korun na projektovou dokumentaci k územnímu řízení. Budeme vypisovat soutěž na zpracovatele,“ popsal náměstek primátora František Konečný.

U Mánesovy ulice plánují patrovou křižovatku

Původně měl tunel propojit silnici v Dobrovodské ulici u lávky v Pětidomí s křižovatkou Mánesovy, Nádražní a Průmyslové.

„Od této varianty navrhované v minulosti jsme ustoupili. Byla problematická například z pohledu odkupu pozemků, na kterých stojí bytové domy. Proto jsme ji od lávky posunuli o několik desítek metrů směrem ke sběrnému dvoru u křižovatky s Plynárenskou,“ vysvětlil Konečný.

U Mánesovy ulice by se křižovatka změnila k nepoznání - byla by patrová. Dále má mít silnice pod zemí v každém směru dva jízdní pruhy a ústila by jako okružní křižovatka v místě dnešního sběrného dvora. Ten by musel komunikaci ustoupit a město pro něj bude hledat jiné místo.

Podle Konečného by stavba mohla začít na začátku roku 2020. Vzhledem k tomu, že se za uplynulých 13 let projekt posunul minimálně, je to skutečně optimistický odhad.

„Máme teď rok a půl na přípravu projektu a získání povolení,“ dodal náměstek. V takovém případě by skutečně mohlo být hotovo v době, kdy bude uveden do provozu i obchvat. Se zahájením stavby dálnice kolem Budějovic se aktuálně počítá v září, když přípravné práce už začaly, a zprovoznění je v plánu v roce 2022.

„Výběrové řízení na stavbu dvou úseků D3 tvořících obchvat nebylo ukončeno, stále ještě běží lhůty pro podání nabídek,“ upřesnil před několika dny mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Vybudování dálnice financuje stát. U tunelu je to však otazník. Zanádražní je krajská komunikace, kdy i v minulosti s přípravou a třeba výkupy pozemků pomáhalo město a Jihočeský kraj pak za značného přispění evropské dotace platil stavbu silnice. U této etapy však i z důvodu nákladnosti projektu není tato varianta v současné době ve hře.

„Jihočeský kraj připravuje projekčně zanádražní komunikaci, přesně čtvrtou, pátou a šestou etapu, což bude přivaděč k D3. Zanádražní komunikace pod kolejištěm je třetí etapa a tu má v projektové přípravě město České Budějovice. Kraj v současné době zajišťuje pouze finance na stavbu 4., 5. a 6. etapy,“ potvrdil první náměstek hejtmanky Josef Knot.

Nákladnou akci si město ani kraj bez dotace nemohou dovolit, a tak by měl pomoci Státní fond dopravní infrastruktury, kde je možné se o příspěvek na podobnou akci ucházet.

MF DNES mluvila s obyvateli žijícími v Pětidomí a Suchém Vrbném, tedy v blízkosti plánovaného tunelu. Oslovení příliš nevěřili, že se ho povede v uvedeném čase vybudovat.

„On už měl hlavně stát. Ale podívejte se, jak dlouho trvalo, než se povedlo postavit spojku sídlišť Máj a Vltava, možná dvacet let? Já hlavně doufám, že se po dostavbě obchvatu i bez tunelu kolem viaduktu úplně neucpe. Snad bude většina aut sjíždět na prvním přivaděči u Úsilného,“ očekává jeden z místních Jaroslav Mareček.