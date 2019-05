Tučné zisky z liberecké vody už nepotečou do Francie, přesto ji to nezlevní

Ve hře je spousta variant, v zásadě reálné jsou dvě. Na valnou hromadu putuje návrh, který znamená, že by se Severočeská vodohospodářská společnost (SVS) stala stoprocentním akcionářem Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVaK). Dosud drží 50,1 procenta firma Veolia. Polovina zisků tak končí v zahraničí.

„V současné chvíli je podepsaná rámcová dohoda mezi SVS a Veolií a její naplnění je vázáno na souhlas valné hromady akcionářů. V případě, že vykoupení podílu neschválí, pak tato dohoda padne a SVS si bude muset zajistit sama provoz,“ vysvětlil Jiří Kittner, předseda dozorčí rady SVS a bývalý liberecký primátor za ODS.

Na odchodu se pracuje tři roky

Na odchodu Veolie se podle Kittnera pracuje tři roky. Může se ale stát, že akcionáři podpoří spíše variantu vybudování nové provozní firmy. „Kolik by to stálo, víme, ale to jsou čísla, která by velmi zajímala i Veolii. Proto je určitě nebudeme zveřejňovat dopředu,“ podotkl Kittner.

Nicméně je prý mylné domnívat se, že odchod Veolie zahýbá s cenou vody. Její kalkulaci to nijak nezmění. Všechen zisk totiž SVS vkládá zpátky do investic a obnovy vodovodů i kanalizace. „Snížit cenu můžeme prakticky okamžitě, ale pak se přestaneme starat o majetek. A i kdyby to akcionáři chtěli udělat, my jim to jako management nikdy nedoporučíme,“ informoval předseda dozorčí rady.

Město Liberec, které patří mezi největší akcionáře podle primátora Tibora Batthyányho (býv. ANO), podpoří výkup podílu Veolie. „Druhá varianta stavět firmu takzvaně na zelené louce není moc dobrá, navíc by to stálo spoustu peněz. Takže se kloníme k variantě pokračovat se SčVaKem bez Veolie,“ uvedl primátor. Rozhodnutá naopak není starostka České Lípy Romana Žatecká (ČSSD).

„Ještě nevím, pro jakou variantu se rozhodneme, ještě máme čas do půlky června. Materiály mám nicméně prostudované, ale připravuji informace na květen pro zastupitele, takže očekávám, že ještě nějaká diskuze na toto téma propukne,“ sdělila starostka.

Cena vody každý rok stoupá

V regionu každý rok cena vody stoupá, na ten letošní se zastavila na 98,30 korunách za kubík. SVS dodává vodu občanům celého Libereckého a Ústeckého kraje s výjimkou Frýdlantského výběžku a Semilska. Každá obec a město jsou akcionáři a zástupci těch největších jsou pak v představenstvu. Za Liberec je tam Jiří Kittner, za Jablonec Petr Beitl, za Českou Lípu Hana Moudrá. Opoziční liberečtí zastupitelé už v minulosti navrhovali Kittnera vyměnit za primátora. Batthyány k tomu ale nevidí žádný důvod.

„Funkční období mu nekončí a já v něm mám dobrý zdroj informací, i o tom, jak postupují jednání s Veolií. Neumím si představit, že před koncem transformačního procesu místo něj dám někoho jiného. Je to muž na svém místě,“ prohlásil primátor.

Jiný osud zřejmě potká Hanu Moudrou, exstarostku České Lípy za ODS. Té v červnu končí funkční období v roli místopředsedkyně představenstva SVS a město Česká Lípa už místo ní nominovalo jiného zástupce. „Chceme, aby zájmy občanů byly výrazně více hájeny. I proto jsme schválili jako kandidáta Petra Skokana,“ upozornila starostka Žatecká.

Skokan zastupoval města a obce v SVS v letech 2001 až 2013. „Za dobu jeho působení v představenstvu této firmy se vystavěly vodovody, kanalizace, čistírny, vodárny a úpravny vod na mnoha místech našeho regionu, mimo jiné i čistička odpadních vod v České Lípě,“ zmínila Žatecká.

Nyní je podle ní pro město prioritou rekonstrukce vodovodního řadu na sídlišti Sever, kde už několik let každý rok praská potrubí. „Rekonstrukci požadujeme od ledna roku 2015, přesto ji má SVS v plánu až na rok 2018. Vzhledem k tomu, kolik občané za vodu platí, je takový termín neúnosný. Proto chceme mít v představenstvu někoho, kdo bude mít o potřeby našeho regionu větší zájem,“ dodala starostka.