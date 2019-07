V nákladně opravené brněnské tržnici chybí čerstvé zboží i zákazníci

Funkcionalistická tržnice na brněnském Zelném trhu se hned po znovuotevření v polovině července roku 2017 stala jednou z dominant náměstí. A je jí stále.

Živo je v průchodu do nádvoří Staré radnice a v přízemí s kavárnou, pekárnou a bistry. Jakmile však návštěvník vyjede po schodech do druhého patra, život jako by odumřel.

V prostoru o velikosti několika stovek metrů čtverečních prodejci hrají i ve všední den kolem poledne „přesilovku“ na návštěvníky. Výrobky, jídlo či pití tu nabízí sedm stánků, zbytek kójí je opuštěných.

A prázdná jsou i dvě poschodí nad nimi, kde mělo být patro se zážitkovou gastronomií a ještě výše coworkingové centrum pro lidi, kteří nechtějí pracovat z domu.

„Živoří to tu, my zůstáváme, ale kolem nás se to neustále mění. Odešel řezník, donuty a zavřené jsou i vafle. O důvodech nic nevím, ale na lidi prázdné stánky rozhodně dobrý dojem nedělají,“ konstatoval jeden z prodávajících. Původně tam měli stánkaři nabízet čerstvé potraviny, ale ty tam téměř nejsou.

Radnice z exkluzivního místa skoro nic nemá, tvrdí zastupitelka

Po opravě za 70 milionů tak tržnice, kterou má od městské části Brno-střed v dlouhodobém výhodném pronájmu někdejší oblastní manažer ODS Pavel Bartošek, tak místo oslav čelí spíše kritice. Opoziční Zelení na posledním zastupitelstvu městské části navrhli, aby radnice smlouvu vypověděla a našla si nového nájemce.

„Smlouva je uzavřená na tržnici, ale to, co tam vzniklo, je parodie na tržnici. Je těžké mít obchod v patře, ale myslíme si, že pan Bartošek tam prodejce dostat neumí. Navíc radnice, jak jsme zjistili z vyúčtování příjmů a výdajů, z tak exkluzivního prostoru prakticky nic nemá,“ říká zastupitelka za Zelené a členka kontrolního výboru Jasna Flamiková.

Podle smlouvy radnice vybere za tržnici ročně 1,8 milionu korun, ale téměř milion do ní vrací zpět na revizích a opravách. Další peníze stojí údržbář na poloviční úvazek. „Smlouva je výhodná jen pro nájemce. Budeme tlačit na vedení, aby s tím něco udělalo,“ poznamenala Flamiková.

Podle šéfa brněnské developerské společnosti All Inclusive development Ivora Ševčíka je pronájem opravdu hluboce pod běžnými cenami.

„Jde ale o veřejnou stavbu, ne o soukromý objekt a nájem je v podstatě pobídkou k tomu, aby se v ní provozovalo to, na čem má město zájem. Nemůže nikdy počítat s tím, že se mu peníze vrátí. Otázka je, jestli je dostatečně vypracovaná marketingová strategie, aby sem lidé začali chodit, a to je na nájemci a jeho spolupráci s radnicí,“ řekl Ševčík.

Původní plány se změnily

Pronájem tržnice byl vysoutěžen v létě 2014, kdy na radnici ještě vládla ODS. Mezi uchazeči zvítězil právě s touto stranou v minulosti spojený Bartošek.

„Na výběrové řízení byla ustanovená pracovní skupina, aby bylo co nejtransparentnější. Pan Bartošek měl nejlepší vizi, proto vyhrál. ANO, které dostalo investice po nás, tržnici rozšířilo na dvě patra, ale tam se lidem chodit nechce,“ poznamenal tehdejší starosta Libor Šťástka (ODS).

Původně mělo být v přízemí infocentrum a tržnice v prvním patře. Do nejvyšších pater se měli nastěhovat úředníci.

Na radnici dnes opět vládne ODS. Současný starosta Vojtěch Mencl sice přiznává, že tržnice nefunguje ideálně, ale podle něj není výpověď řešením.

„Smlouva je uzavřená na 15 let a nájemce řádně platí. Pokud bychom mu dali výpověď, mohl by nás zažalovat a ve výsledku by na to městská část doplatila. Spíš se budeme snažit mu pomoci vymyslet akce, které by přitáhly lidi. Jedním z nápadů byla například tančírna ve třetím patře, ale ta narazila na nesouhlas stavebního úřadu,“ podotkl Mencl.

Oprava tržnice patří mezi podezřelé investice

O další změně koncepce uvažuje i nájemce Bartošek.

„Přízemí se chytilo skvěle, prodejci o patro výš se mění, ale nejvěrnější zůstávají. Vrchní patra jsou prázdná jen zdánlivě, pořád se tam dělají nějaké akce. Narážíme ale na to, že je to barák z přelomu 50. let a má svoje limity, a konkurují nám i trhovci na náměstí,“ poznamenal Bartošek.

Podle něj je problém v tom, že výrobci, kteří tu měli prodávat přímo, o to nestojí a raději dodávají do obchodů. „Další neunesli to, že rychle nevydělali, a někteří odešli bez zaplacení a my se s nimi soudíme,“ podotkl Bartošek.

Tržnice je v popředí zájmu i proto, že je jednou z investic, které prověřuje policie v souvislosti s bývalým místostarostou za ANO Jiřím Švachulou a zmanipulovanými zakázkami na Brně-střed.

„Požádali jsme Znalecký ústav VUT o posudek, zda byly práce odvedené a v jaké kvalitě. Výsledky se ale dozvíme nejdřív na podzim,“ uvedl tajemník radnice Petr Štika.