Karlovy Vary opraví provizorní dřevěné krámky, které slouží už sto let

Krámků je sedmnáct a až na jeden patří právě Karlovým Varům. Všechny jsou v provozu, nicméně stav konstrukce odpovídá době, po kterou na místě stojí. Je to přibližně sto let.

Podle primátora Petra Kulhánka se město do oprav chtělo pustit, jakmile to umožní finanční situace. A to je právě teď.

„Vzhledem k tomu, že hospodaření loni skončilo přebytkem, uvolňujeme prostředky na tuto investici, která má opravdu velmi rychlou dobu návratnosti,“ uvedl Kulhánek.

Radnice podle něj pronajala všechny krámky za velmi lukrativních podmínek, a peníze se tak městu vrátí zhruba do čtyř let.

Primátorův náměstek Michal Riško upozornil, že odbor majetku dává opravu krámků do rozpočtu už několik let, jenomže zatím narazil na škrty. „Proto jsem rád, že se prostředky po nějaké době našly,“ řekl.

Samotná konstrukce je podle něj prohnilá, přičemž všechny krámky jsou vzájemně propojené. „Hrozilo by riziko, že by mohlo dojít k nějaké kaskádě a spadlo by to celé. Opravu tedy budeme dělat kompletně najednou. Rekonstrukci není možné dělat po částech. I proto je částka za opravu zdánlivě tak vysoká,“ vysvětlil.

Jeho kolega náměstek Jiří Klsák upozornil, že krámků je méně než nájemců, neboť v některých fungují dva obchody. Zákazníky lákají například na šperky, sklo a turistické suvenýry. „V místech, kde stojí krámky, byly původně kamenné domy. Ty postupně zanikaly kvůli tomu, že je to velmi frekventované pramenné území. Po jejich zániku byla vystavěna provizorní dřevěná kolonáda, obdobně vznikly po roce 1900 jednotlivé krámky,“ uvedl Jiří Klsák.

Jen jedna ze staveb je podle něj výrazně mladší, a to ta nedávno opravená. Sídlí v ní karlovarské infocentrum. Pochází z roku kolem 1930 a má i jiný charakter.

„Jako jediná má nějaký základ, jinak je všechno na dřevě,“ řekl Michal Riško. Zmínil rovněž, že se infocentrum na radnici už několikrát obrátilo kvůli tomu, že se tam objevila voda.

„Historicky máme popsáno, že se dost často ve sklepích a okolních místech objevovaly drobné vývěry pramenů. Samozřejmě na omítce je to znát, na dřevě až tolik ne,“ zmínil Michal Riško.

Ostatní krámky pocházejí podle Jiřího Klsáka z doby od roku 1900 do roku 1910. „Mají tu historickou hodnotu, že jsou autentické, byť provizorní. Rozhodně stojí za zachování, jsou i určitou atrakcí pro město,“ řekl náměstek.

Vedle krámků původně stávala gotická radnice, kterou strhli v roce 1875. Dále se tam nacházela také tradiční gotická lékárna, což byl také kamenný dům. Karlovy Vary loni dokončily několikaletou obnovu sousední Tržní kolonády, která pochází od architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera.