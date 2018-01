Trolejbusy v Pardubicích získají nové tratě, klíčovou do depa ale ne

Ke zkušebnímu provozu na prodlouženém úseku trolejbusové trati od stanice záchranné služby k Zámečku a firmě Foxconn vyjedou trolejbusy za dva měsíce.

„Necelý kilometr trolejového vedení podnik stavěl od léta. První cestující se tudy svezou od 4. března,“ řekla mluvčí dopravního podniku Jitka Malinská.

O prodloužení úseku se uvažovalo desítky let, nejstarší projekt pochází už z listopadu 1966. V oblasti je průmyslová zóna, kde pracují tisíce lidí. Dopravní podnik plánuje posílení linek 2 a 27, které budou jezdit častěji.

Druhá nová trať měří přes dva kilometry a budou po ní jezdit vozy v trase autobusu číslo 6. Konkrétně se trolejbusy projedou po ulicích Jiřího Potůčka a Bohdanečskou na křižovatku s ulicí Poděbradskou, kde překříží trolejbusovou trať do Lázní Bohdaneč a pojedou dále ulicí Trnovskou a Semtínskou až na točnu v Ohrazenicích.

„Trolejbusová trať do Ohrazenic bude dokončena začátkem příštího roku. V současné době jsou již osazeny stožáry, na které jsou postupně upevňovány výložníky a další nosné prvky trolejového vedení,“ uvedla Malinská s tím, že i na této trati začne provoz 4. března.

Za trolejové trati podnik zaplatí kolem 40 milionů korun. Podal už žádost na ministerstvo dopravy, očekává, že z evropských fondů by mohl uhradit až 85 procent nákladů. Součástí projektu je i úprava měnírny v Polabinách. Mění se v ní střídavý proud na stejnosměrný.

„Končí tím více než 50 let dlouhé období, kdy byly Ohrazenice bez trolejbusové dopravy. Trolejbusy zde jezdily v letech 1964 až 1967,“ dodala Malinská.

Problém zůstává u Lidlu

Ovšem projekt na stavbu náhradní trasy do depa kolem rafinerie Paramo se připravuje od března 2006 stále bez výsledku. Při nedávném rozšíření tamní silnice I/37 se u cesty sice objevily stožáry pro trolejbusové vedení, ale tolejbusy tudy ještě nepojedou.

„U Parama i u nádraží jsme na stavbu nové tratě připraveni. Problém je však sjezd z hlavní silnice k Lidlu a pak dále kolem hypermarketu Albert. Tento úsek totiž bude ještě Ředitelství silnic a dálnic opravovat, a tak se zatím nemůžeme hnout dále,“ uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán s tím, že by ŘSD mělo začít stavět v roce 2019.

A tak si řidiči městské hromadné dopravy musí zatím vystačit s jediným vjezdem do dukelského depa, a to přes ulici Teplého. „Je to pro nás strategický problém. Pokud se na jediné cestě něco stane, tak máme velké potíže. Už jsme si zkusili táboření u nádraží, když se Teplého opravovala, ale ideální to určitě nebylo,“ uvedl Pelikán.

Pro spěch se stavbou nové tratě má minimálně jeden dobrý důvod navíc. Správa železniční dopravní cesty totiž už plánuje opravu železničního uzlu Pardubice, která bude znamenat i zásadní zásah do podjezdu na ulici 17. listopadu.

„Plánuje se tam přístavba jedné koleje, takže buď se železniční most bude muset rozšířit, nebo se bude stavět úplně nový. Ať tak, nebo tak, jasné je, že v době stavby tam těžko budeme moci podjíždět trolejbusy. Náhradní trasu tedy potřebujeme skutečně co nejdříve,“ řekl Tomáš Pelikán.

K úspěchu bude potřeba, aby obě stavby koordinovaly mezi sebou ŘSD a SŽDC. Pokud by se tak nestalo, pardubická MHD by zažila kolaps.

„Modernizace železničního uzlu Pardubice se nachází ve stupni dokončované přípravné dokumentace s předpokládaným začátkem výstavby v roce 2019 do roku 2021,“ uvedl před časem mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš, který tak naznačil, že by se silniční a železniční stavba mohla odehrávat ve stejnou dobu.

„Musíme mít nejprve druhou trolejbusovou trať kolem Parama, a pak se může rozšiřovat kolejiště na ulici 17. listopadu. Opačně to nejde,“ potvrzuje Pelikán, který navíc upozorňuje i na značný ekonomický přínos náhradní cesty.

„Kolem rafinerie to je k nádraží zhruba o kilometr blíže než přes město. Možná se to zdá málo, ale při našich počtech najetých kilometrů to znamená ušetření desítek tisíc kilometrů za rok a tím pádem i nemalých finančních částek,“ dodal Pelikán.