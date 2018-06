Centrum Pardubic bude plné objížděk, kvůli opravě Masarykova náměstí

Neoblíbená tradice pokračuje. Co léto, to nějaká velká dopravní stavba, která spolehlivě ucpe okolní ulice. Letos padla volba na Masarykovo náměstí. To bude pro automobily zavřené prakticky celé prázdniny. Opravovat se bude i chodník u ČSOB Pojišťovny.

„Vozovku na Masarykově náměstí bude opravovat Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Zároveň město opraví chodník od křižovatky s třídou Míru po křižovatku se Sukovou třídou a silně frekventovaný přechod u Paláce osadíme semaforem. Vše má být hotové do konce prázdnin,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

Oprava vozovky na Masarykově náměstí by měla začít už 2. července rekonstrukcí dvoupruhu u ČSOB, tedy té poloviny komunikace, která směřuje od kulatého rohu k hokejové aréně. Tato část náměstí bude pro veškerou dopravu uzavřena, objízdná trasa povede ulicí Teplého přes obchvat ve směru na Hradec Králové a sjezdem na ulici Bělehradská.

„Silnice v opačném směru bude do konce července průjezdná. V srpnu bude uzavřen směr k nádraží a na Skřivánek, objížďka povede ulicí Bělehradská přes obchvat ve směru na Chrudim a sjezdem na ulici Teplého,“ doplnila Hradní.

V červenci zároveň začne rekonstrukce chodníku před ČSOB. Dostane nový povrch z velkoformátové dlažby, stejné, která je v ulici 17. listopadu. Totožný bude také mobiliář. Masarykovo náměstí tato úprava vizuálně propojí s třídou Míru, na kterou navazuje.

„Práce začnou na severní straně Masarykova náměstí, tedy u arény, a pokračovat budou směrem k Veselce. Kroky musíme koordinovat s obnovou vozovky. Opravovat se tedy bude nejprve tam, kde se to nedotkne rekonstruované silnice, až pak se napojíme na nové obrubníky,“ uvedl Jan Dvořáček z odboru majetku a investic pardubického magistrátu.

S opravami může zamíchat i stavba hotelu

Práce může podle něj navíc zkomplikovat záměr investora začít se stavbou nové Veselky. Staveniště totiž plánuje zásobovat z náměstí přes chodník. „Pokud stavba skutečně začne, museli bychom tuto část chodníku dokončit později,“ dodal. Revitalizace tohoto prostoru přijde město na více než šest milionů korun bez daně.

Při rekonstrukci náměstí instalují Služby města na přechod mezi protilehlými zastávkami MHD semafor. Má přispět ke zvýšení bezpečnosti v tomto frekventovaném místě a jeho pořízení přijde na zhruba 1,5 milionu bez daně.

Semafor bude připojený na síť světelného signalizačního zařízení a bude připravený na propojení se systémem inteligentního řízení dopravy, který se chystá.

„Mám trochu strach, že až někomu bude na druhé straně ujíždět autobus, tak tam vběhne i na červenou. Snad se tam nestane nic závažného,“ podotkl ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Jeho zaměstnance navíc čekají poměrně složité přípravy na dopravní komplikace. Vozidla městské hromadné dopravy totiž budou v době rekonstrukce Masarykova náměstí odkloněna na objízdné trasy.

Trolejbusy jedoucí od nádraží či od Skřivánku budou v červenci jezdit přes třídu Míru, autobusy z téhož směru pojedou ulicí k Polabinám na své trasy. Spoje číslo 4 a 7 budou po dobu uzavírky obsluhovat autobusy. Informace o objízdných trasách spojů, včetně náhradních zastávek, najdou lidé na webu dpmp.cz.