VIDEO: Chlapec se nerozhlédl a srazil se s trolejbusem, záznam má varovat

Video pořízené městským kamerovým systémem začíná ve chvíli, kdy si chlapec na zastávce terminálu přehazuje přes rameno školní tašku a vyráží přes takzvané místo pro přecházení na protější stranu silnice, odkud mu jel navazující spoj.

Zleva si však nevšiml projíždějícího trolejbusu, do jehož boku hlavou narazil.



„Chlapec zřejmě nepředpokládal, že na terminálu mohou jezdit autobusy a trolejbusy ve více jízdních pruzích, zamyšlený se nerozhlédl a vešel do jízdní dráhy trolejbusu. Pokud by udělal půlkrok navíc, býval by skončil pod trolejbusem,“ komentuje varovné video mluvčí městských strážníků Jiří Sejkora.

Školák byl se zraněním nohy a otřesem mozku převezen do nemocnice.

Městští strážníci záběry zveřejnili se souhlasem matky chlapce z preventivních důvodů, aby se podobná životu nebezpečná nepozornost neopakovala.

Policisté v souvislosti s nehodou rovněž upozorňují na nebezpečí na tzv. místech pro přecházení, která se od klasické zebry zásadně liší.

„Chlapec sice vešel na takzvané místo pro přecházení, to však nezaručuje přednost chodců. Už vůbec ne automatickou. Přecházení je na osobní zodpovědnosti každého chodce. Před vstupem do vozovky se vždy ve vlastním zájmu přesvědčte o tom, že je to opravdu bezpečné,“ varuje mluvčí pardubické městské policie s apelem na rodiče a jejich děti.