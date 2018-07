Trofeje pro vítěze Tour de France jsou z Lindavy, připomínají křídla ptáků

Stejně jako v předchozích letech vychází trofej ze stejného základního návrhu. „Tvar je inspirovaný samotným závodem. Symbolizuje jeho dynamiku. Trofej je dole široká, jako je široké startovné pole. Každý závodník má šanci vyhrát. Uprostřed se zužuje, protože i v závodě se profilují favorité. Nahoře se rozbíhá a v nejvyšším bodě stojí už jen ten jeden vítěz,“ vysvětluje designér.

Každý rok se ale trofeje od těch předchozích liší. „V letošním roce jsme se inspirovali volností, letem, rychlostí. To vše nám připomínají křídla ptáků. Stejní jsou i cyklisté – volní, rychlí a dokážou doslova letět na kole. A právě rozpínající se křídla či vějíř symbolizuje letošní zdobení,“ popisuje Olah.

Inspirací byl závod v Číně

Přestože vzhled trofejí navrhuje již poosmé, stále nachází dost inspirací. Ta letošní přišla z cyklistického závodu v Číně. „Měl jsem možnost podívat se až k trati. Když kolem mě projížděl peloton, byla to neuvěřitelná rychlost! To je něco, co si při pohledu na televizi neuvědomíte.“

Trofej má po obroušení zhruba čtyři kilogramy, ale samotný kus žhavého skla, se kterým sklář pracuje, váží přibližně šest kilogramů. „Chlapci si na tom skutečně máknou,“ uznává Olah.

Vítězové Tour de France si mezi sebou rozeberou hned čtyři trofeje. Tři průhledné varianty získá hlavní vítěz a vítězové dalších kategorií, zelenou trofej si pak odnese nejlepší sprinter, tedy držitel zeleného dresu.

Celkem se ale vyrobí daleko víc kusů. „U skla nikdy nevíte, jak to nakonec dopadne. Takže se třeba nafouká víc polotovarů, ze kterých se vyberou ty nejlepší kousky na broušení. To je velmi precizní proces. I tam se někdy může stát, že se to nepovede hned napoprvé,“ zdůrazňuje Olah.

Rozhoduje síla foukání a rychlost točení

Jeho slova potvrzuje i sklář Emil Kováč. „Výroba je složitá, protože trofej je dlouhá a hodně úzká. Musíme pracovat s teplým sklem, ale dole je to studenější, nahoře teplejší. Musíme opatrně foukat, opatrně točit. Síla foukání a rychlost točení, to všechno se musí vyzkoušet,“ popisuje sklář.

Že vítězové prestižního závodu zvednou nad své hlavy trofeje z Lindavy, těší i společnost Lasvit. „My už tady trofej děláme posedmé. Jeden ročník jsme vynechali, protože na něj byla potřeba technika, kterou tady neděláme. Samozřejmě jsme moc rádi a hrdí, že právě tuto trofej můžeme u nás ve sklárně vyrábět,“ říká mluvčí společnosti Jitka Plchová a přibližuje, kolik sklářů se na uměleckých kouscích pro vítěze podílí.

„Na trofejích pracuje jedna dílna ze čtyř, co u nás ve sklárně máme, to znamená čtyři až pět sklářů. Když dělají nějaký designový výrobek, musejí se podívat na to, co si designér přeje. Ale vzhledem k tomu, že tvar trofeje je osm let stejný, vyfouknou ho pokaždé stejný. Odlišnosti jsou pak dodělávané v brusírně.“

A na kolik peněz vyjde unikátní odměna pro nejlepší cyklisty světa? „Cena je velmi těžko vyčíslitelná. Daly by se odhadnout celkové náklady na výrobu, ale na druhé straně má trofej hodnotu proto, že je to trofej Tour de France a že je vyrobená v malém počtu kusů,“ zakončuje Olah.