Trnuchy skvrnité jsou novým lákadlem Rajských ostrovů

„Trnuchy upoutají návštěvníky na první pohled, je to tvarově velmi zajímavá ryba. Typickým znakem je zploštělé tělo a elegantní způsob pohybu, při kterém se lemy jejich těl vlní. K životu potřebují jemný písek, do kterého se během dne zahrabávají tak, že jim vyčnívají pouze oči a dýchací otvory,“ popsala mluvčí zoo Alena Houšková. Pojmenování celé skupiny trnuch je odvozeno od přítomnosti jedového trnu na hřbetní straně štíhlého ocasu. „Jed používají trnuchy výlučně k obraně proti predátorům, nikoli k lovu. Pro člověka jejich jed sice není smrtelný, ale poranění se velmi špatně hojí. V expozici proto platí přísný zákaz sahání do vody,“ upozornila Houšková. V akváriu je možno pozorovat samce se dvěma samicemi. Děčínská zoo je získala ze Zoo Ústí nad Labem.

Trnucha skvrnitá se vyskytuje v povodí jihoamerických řek (Amazonka, Orinoko, Paraná). Dorůstá do délky těla 50 až 70 cm s hmotností až 15 kg. Na jejím jídelníčku najdeme ryby žijící u dna, měkkýše a ostnokožce. Potravu sbírá ze dna ústním otvorem, který je umístěn na spodní straně těla. Trnuchy jsou živorodé, mívají 2 až 5 mláďat, která se rodí jako plně vyvinutá po zhruba čtyřměsíční březosti. Jsou přesnou kopií svých rodičů. Hned po porodu jsou samostatná, rodiče se o ně nijak nestarají. Pohlavně dospívají ve 3. až 4. roce života. Zoologickým zařazením patří trnuchy mezi paryby, stejně jako žraloci či hlubinné chiméry, takže se jedná o velmi starou skupinu mořských obratlovců.