Mladík zabil před restaurací jednou ranou muže, dostal šest a půl roku

Odsouzený i státní zástupce si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Incident se stal před restaurací Banketka. Opilý Bodzenta se dostal do potyčky a muž se rváče snažil odtrhnout. Podle obžaloby se muž po ráně pěstí skácel k zemi, přičemž se hlavou udeřil do zátylku. To vedlo ke zlomenině lebky s rozsáhlým krvácením do mozku. Na místě zemřel.

Bodzenta připouštěl, že muže udeřil, ale prý jen proto, že bránil nejen sebe, ale i své kamarády.

„Právě on totiž na mě zaútočil, nezbylo mi nic jiného,“ tvrdil. Obhajoba také poukazovala na to, že i napadený muž byl silně opilý, měl 2,5 promile alkoholu.

Soud však Bodzentova slova o nutné obraně považoval za účelová a nevěrohodná. Jeho čin však nebyl kvalifikován jako vražda, a to proto, že se mu neprokázal úmysl zabíjet. Proto mu hrozilo nejvýše desetileté vězení.

Bodzenta má ve městě pověst klidného mladíka, avšak jen pokud je střízlivý. Když se napije alkoholu, stává se velmi agresivním. Už čtyřikrát skončil na záchytce a má na svědomí několik přestupků. Rovněž byl v podmínce, která uváděla i zákaz požívání alkoholu.