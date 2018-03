Dynamo začíná prodávat lístky na hokejové čtvrtfinále s Třincem

Dnes jsou pokladny otevřeny od 9 do 12 a posléze od 13 do 18 hodin, další prodejní dny budou zveřejněny později.

Ceny lístků na čtvrtfinále se pohybují od 160 korun (140 při platbě kartou Dynamo) na stání a omezené sezení až po 420 korun (365 s kartou) za sezení A.

Majitelé permanentek Klasik mají přitom svá místa rezervovaná do pondělí 12. března do 18 hodin a k dobití permanentky na jednotlivá utkání mohou využít systém Online vstupenky. Držitelé permanentek Extra pak mají karty nabité až do konce sezony automaticky.

Vozíčkáři s jednočlenným doprovodem se na zápasy v Tipsport areně dostanou zdarma, jejich místa jsou na severní tribuně nad sektory 108 a 110. Vzhledem k omezené kapacitě 16 míst je třeba, aby se klubu nahlásili předem přes e-mail hcdynamo@hcdynamo.cz nebo na telefonním čísle 466 741 630.

Platit nemusejí ani děti do výšky 120 centimetrů (nemají však nárok na vlastní sedadlo).

Série Pardubic s Třincem vypukne v úterý 13. března na ledě Ocelářů, kde bude o den později pokračovat.

Diváci v Pardubicích se mohou na domácí zápasy Dynama těšit v sobotu 17. března od 17 hodin a v neděli 18. března od 16.40. Tipsport arena by v případě vyrovnaného čtvrtfinále mohla hostit i šestý zápas v pátek 23. března.