V Třinci uhodil blesk do stromu, pod který se schovali tři chlapci

Podle policejního mluvčího Richarda Paláta se před bouřkou schovali tři chlapci ve věku 12 a dvakrát 15 let. „Všichni byli úderem blesku nějak zranění, jednoho převážel vrtulník záchranářů do Ostravy. Policisté nyní prověřují okolnosti nešťastné události,“ uvedl Palát. Další dva chlapce údajně převážely sanitky do okolních nemocnic. Bližší informace zatím nejsou známé.

Podle Martina Popka, spolupracovníka Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd, byla bouřka spíše lokální a netrvala dlouho. „Uhodily snad jen čtyři blesky. To, co se stalo, byla velmi nešťastná náhoda,“ poznamenal muž, který žije v nedalekém Nýdku.

Právě v Třinci se stal podobný případ loni v červenci. Když 15letý chlapec přebíhal Tyršovu ulici před komplexem sportovišť, aby se skryl před bouřkou, uhodil do něj blesk. Hoch skončil v bezvědomí. Srdeční masáž mu poskytovali svědci události. Záchranáři v ní pokračovali i za pomoci defibrilačních výbojů. Podařilo se jim obnovit činnost srdce a chlapce převezli do ostravské nemocnice (podrobněji zde).