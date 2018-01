Na právníky připravte větší pokladničku, vtipkoval hejtman na koledě

Koledníci dospělý doprovod vyzvedli na radnici Plzně už před devátou hodinou a ohlásili se zpěvem před kanceláří hlavy města. Primátor si jen chvilku před tím stihl načernit tvář a obléct plášť s napodobeninu hermelínové kožešiny.

„Pojďte, pojďte. My si s vámi ještě potřebujeme zkusit: My tři králové jdeme k vám...,“ řídil poslední přípravy biskup Tomáš Holub. Zkouška dopadla dobře.

„Něco vám tam dám, ať se to začne plnit,“ chystal si vlastní příspěvek do sbírky primátor.

„O tom co se vskutku stalo, že lidem narodilo děťátko...,“ neslo se chodbami radnice. A za chvíli pak už byly v pokladničkách peníze od dalších zaměstnanců města. „Někam vám tady musím napsat K+M+B,“ staral se biskup.

Po návštěvě biskupství skupinky dětí začaly vybírat od kolemjdoucích na náměstí a dařilo se jim. „Jdou po čtyřech, v množství je síla a zabírá to, dostanou od lidí víc,“ pochvalovala si dáma, která děti organizovala.

„Jak to, že vám ty dvě paní prošly a vy jste si jich ani nevšimli,“ popoháněla je. „No, to víte, že vám něco dám, když tak pěkně koledujete,“ usmívala se starší paní.

„Podvodníci, nic nedostanete. Jste jenom podvodníci!“ pokřikoval naopak na tramvajové zastávce rozčilený muž. „Vůbec nevíte, o co se jedná, doplňte si znalosti,“ doporučila mu s úsměvem vedoucí malých koledníků.

„Tak si připravte větší pokladničku, jdeme k právníkům,“ upozorňoval děti hejtman Josef Bernard a vedl je k advokátním kancelářím nedaleko náměstí.

Zvláštní Tříkrálový průvod pak zamířil před náměstí do další budovy magistrátu. V plánu pak bylo ještě hejtmanství, Západočeská univerzita nebo Škoda Transportation a Plzeňský Prazdroj.

Loni se během Tříkrálové sbírky vybraly více než čtyři miliony

Plzeňský biskup, primátor a hejtman se do průběhu sbírky pořádané Českou katolickou charitou osobně zapojili poprvé vloni. Takové obsazení rolí Tří králů je zřejmě v zemi výjimečné.

„V České republice je organizováno velké množství sbírek a jen málokterým z nich se opravdu věří. Právě Tříkrálová sbírka je na prvním místě v důvěryhodnosti, což dokazuje i fakt, kolik se vybere v Plzni a plzeňském regionu peněz,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky opět pomůže sociálním službám i jednotlivcům v plzeňské diecézi.

„Z vykoledovaných peněz zůstává 65 procent v místě výběru, dalších patnáct podpoří projekty v rámci plzeňské diecéze, deset procent jde na humanitární pomoc v zahraničí, pět procent zůstává na centrální úrovni Charity České republiky a pět procent je určeno na režii sbírky,“ uvedl ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec.

V roce 2017 vynesla Tříkrálová sbírka v plzeňské diecézi celkem 4,408 milionu korun. Mezi nejvýznamnější příjemce patřily Domov pro seniory svatého Jiří Plzeň a Domov pro matky s dětmi v tísni Klatovy. Významné částky také získaly Domov pokojného stáří a denní stacionář Ostrov, Noclehárna pro muže v Rokycanech a Sociálně terapeutické dílny svatého Josefa Meclov.