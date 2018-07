Třídenní letní festival nabídne program pro všechny

O5 a Radeček, Petra Janů s kapelou, Děda Mládek Illegal Band, Ivan Hlas Trio nebo Milan Peroutka a Perutě. To je jen malý výčet hudebníků a kapel, které během festivalu do Otrokovic zavítají. Seniory potěší dechová hudba Drietomanka, děti si užijí loutek Jů a Hele nebo klauna Brdíka, sportovně založení se mohou zapojit do stále více oblíbených závodů Dračích lodí.



Milovníci letního kina shlédnou akční film Black Panther nebo sci-fi Solo: Star Wars Story. To a mnoho dalšího se chystá hned na několika místech našeho města. Hlavní produkce festivalu tradičně probíhá na velkém pódiu před hotelem Baťov - Společenský dům, část programu se odehraje také v Kvítkovicích – u kostela Sv. Anny. V parku před poliklinikou bude promítáno letní kino, sportovní část slavností se koná v Rekreační oblasti Štěrkoviště, doprovodné programy se uskuteční i na náměstí 3. května, modelářském letišti Bělov nebo v přístavišti. Výtvarníci představí obrazy, plastiky a sochy v parku vedle Společenského domu.

Stejně jako v uplynulých letech mohou návštěvníci festivalu využít k přepravě na Baťově vláček Moravský drak. Z přístaviště bude v sobotu a v neděli ve čtyřicetiminutových intervalech vyplouvat výletní loď Morava. „Celý třídenní festival Otrokovické letní slavnosti 2018 je pro návštěvníky opět celý zdarma, s malou výjimkou, tím je vstupné na loď Morava a do Moravského vláčku. Palubní lístky lze zakoupit v den plavby v „domečku TIC“ v přístavišti, ve vláčku hradí jízdné pasažéři přímo u pana řidiče,“ informoval dramaturg Otrokovické BESEDY Dalibor Dědek.

Celý program Otrokovických letních slavností naleznete zde.