VIDEO: Cestující na nádraží netřídí odpad, dělá to za ně úklidová služba

17:30

Internetem koluje video, které zachycuje, jak se na hlavním nádraží v Praze zachází s odpadky. Na záběrech je vidět, že úklidová služba hází obsah nádob na tříděný odpad do jednoho pytle. Podle Správy železniční dopravní cesty to ale jinak nejde. Tvrdí, že cestující házejí do těchto košů i to, co tam nepatří.