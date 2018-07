Závod triatlonistů v centru Prahy o víkendu omezí dopravu i MHD

Pro dopravu se uzavře Most Legií a Vítězná na celou sobotu. Parkoviště na Vítězné je uzavřeno již od pátku 27. července od šesti hodin ráno do neděle 29. července do tří hodin v noci.

Uzavření se nevyhne ani ulice Zborovská v úseku mezi Vítěznou a Petřínskou. Ta se pro dopravu uzavře v pátek od 20 hodin až do sobotní půlnoci.

V sobotu 27. července se budou týkat částečné uzavírky také ulic, kudy vede cyklistická trasa. Ta je naplánována přes most Legií, Janáčkovo nábřeží, Nábřežní, Hořejší nábřeží, Strakonická směr do centra, Svornosti – otočení do protisměru, Strakonická směr z centra, K Přehradám, Most Závodu míru, K Vranému, Nádražní - otočení v obci Vrané nad Vltavou, Nádražní, K Vranému, Most Závodu míru, Břežanské údolí, Zbraslavská – otočka před první okružní křižovatkou, Zbraslavská, Břežanské údolí, Most Závodu míru, K Přehradám – otočení do protisměru v oblasti křížení s ul. Žitavského, K Přehradám, Strakonická, Vítězná.

Trasa běžecké části pak povede přes most Legií, Masarykovo nábřeží, Náplavku, Rašínovo nábřeží, Palackého most, Lidickou, Svornosti, Strakonickou - s otočkou na úrovni křížení s ulicí U Královské louky, Hořejší náměstí, Nábřežní, Janáčkovo nábřeží a zpět na most Legií a Vítěznou.

Změny se dotknou i provozu MHD. Provoz tramvají bude přerušen od soboty po půlnoci až do neděle po půlnoci v úseku Jiráskovo náměstí - Národní divadlo - Újezd (v obou směrech).

Autobusy budou na trase závodu dočasně zrušeny nebo přemístěny na zastávky některých autobusových linek v oblasti Smíchova, Chuchle, Lahovic, Lahoviček, Zbraslavi a Radotíně. Podrobné informace o změnách vedení linek MHD uvádí dopravní podnik na svém webu.