Havlíčkův Brod v únoru kritizuje vánoční trhy, pořadateli ale nepřispěl

Otázka vánočních trhů každoročně pořádaných v období adventu na Havlíčkově náměstí se dostala i na poslední jednání zastupitelů města. Nadnesl ji předseda kulturního výboru a opoziční zastupitel Jan Schwarz.



„Prodej na stáncích, celková atmosféra trhů, kulturní program, to vše vypadá velmi špatně. Konají se tu trhy řemesel i farmářské trhy, které mají velice dobrou odezvu. Ale vánoční nám dlouhodobě nejdou,“ pravil Schwarz. Vánoční trh, a zvlášť ten poslední, kritizovali i obyvatelé města.



„Když to řeknu diplomaticky, brodské vánoční trhy nepatří mezi nejlepší,“ souhlasí s jeho slovy i starosta města Jan Tecl.

„Vánoční trhy nejsou nic, čím by se město mohlo chlubit. Není to trh, který by veřejnost zaujal. Vesměs k němu máme negativní ohlasy,“ doplnil později.

Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě pořádá Václav Štaubert ze Štoků. S radnicí se dohodl a podepsal smlouvu loni. Náměstí má podle ní mít v pronájmu až do roku 2020. Letos má vánoční trhy pořádat v termínu od 11. do 23. prosince, příští rok od 9. do 23. prosince.

„Rada města dostala za úkol se situací zabývat a s pronajímatelem to řešit. Budeme s ním jednat o možnostech zatraktivnění. Více zatím nechci předjímat,“ vzkázal starosta Tecl.

S tvrzením, že vánoční trhy v Brodě nejsou zrovna oslnivé, Václav Štaubert souhlasí. Kritiku mířenou na něj jako na provozovatele trhů ale odmítá.

„Už jsem město upozorňoval, že trhy v současné formě nejsou vyhovující. Podával jsem spoustu návrhů, jak je vylepšit. Pozitivní reakce ale nepřišla,“ pokrčil rameny. Poslední dopis na radnici posílal v lednu.

Za tím, proč vánoční trhy vypadají tak, jak vypadají, vidí dva důvody. „Jednak je to skutečnost, že město na vánoční trhy nedává ani korunu. Vše to táhnu já ze svých peněz. A druhým důvodem jsou nevyhovující stánky,“ vysvětluje.

Pronájem středové plochy náměstí v období adventu podle smlouvy přijde Štauberta po tři roky na celkem 120 tisíc korun. Město však peníze pouze inkasuje, na vánoční trhy samo nic nepřispívá.



Stánky jsou malé, zatéká do nich a jsou špatně uzamykatelné

„Třeba kulturní program dělám jen z toho, co vyberu od stánkařů. Stál mě celkem 150 tisíc korun. To není na žádné hvězdy. Ale i tak jsme v Brodě měli třeba hudebníky, kteří hráli i na trzích v Brně, nebo Zuzanu Bubílkovou,“ podotkl Štaubert.

A stylové stánky, které si od města v rámci smlouvy musí pronajmout a použít, podle něj nevyhovují prodejcům. „Nemají zájem v nich prodávat. Jsou malé, dva krát dva metry jim nestačí. Zatéká do nich a ani nejsou spolehlivě uzamykatelné,“ tvrdí.

Dřevěné stánky přitom město pořizovalo před několika lety. Měly během trhů jednotně vypadat a dodat patřičnou atmosféru. Radnice se tím chtěla bránit tomu, aby si každý prodejce stavěl svůj mobilní stánek zakrytý plachtami. Na vánoční trhy jich dává k dispozici patnáct.

Že bude problém v penězích, si už někteří představitelé města začínají uvědomovat. „Můj osobní názor je takový, že při trzích řemesel nebo při farmářských trzích se město nepokouší vydělat. U vánočních ano, a pak to tak vypadá,“ poznamenal Jan Schwarz.

Na farmářské trhy město dává 175 tisíc korun, na vánoční nic

Shodou okolností právě na jednání, kde Schwarz téma o vánočních trzích nadnesl, zastupitelé schvalovali finanční grant na pořádání farmářských trhů. Jejich pořadatelka od města letos dostane 175 tisíc korun.

„Farmářské trhy jsou výstavní síní města,“ prohlásil místostarosta Vladimír Slávka.

Tyto trhy se letos uskuteční sedmkrát do roka, od května do října vždy první sobotu v měsíci. Letos budou nově o jeden den delší, v říjnu se uskuteční i v poslední sobotu. Na náměstí se prodává vždy od 8 do 12 hodin.

„To vánoční trhy jsou delší, jsem tu každý den od šesti ráno do osmi večer, a nedostávám od města nic. Nikterak se nepodílí ani na programu. Naopak jsem jim já na dvě akce bezplatně půjčoval ozvučení,“ zlobí se Václav Štaubert.



Pořádání trhů se věnuje už 17 let. „Ale do dalšího výběrového řízení v Brodě už nepůjdu,“ je rozhodnutý.

„Aby trhy lidi přilákaly, je třeba nechat prodejcům volnou ruku. Když se bude bez možnosti diskuse limitovat a omezovat prodejní plocha i sortiment, nikoho to neosloví. Prodejce ani nakupující,“ doplnil.