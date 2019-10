Náměstek primátorky je stíhán kvůli korupci v agentuře CzechTourism

Petr Bursík zopakoval, že s důvody svého stíhání nesouhlasí. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání již podal stížnost. K záležitosti s podle svých slov může vyjadřovat pouze tak, aby neohrozil průběh vyšetřování (podrobněji v článku Náměstek karlovarské primátorky Bursík čelí trestnímu stíhání).



„Mohu pouze sdělit a potvrdit, že jsem jedním z řady vedlejších obviněných v kauze týkající se agentury CzechTourism, jejího bývalého zaměstnance pana Mgr. Aleše Pangráce. Policie mi klade za vinu, že jsem v souvislosti s dotací, kterou agentura CzechTourism poskytla na konkrétní sportovní akci pořádanou v našem Karlovarském kraji v roce 2017, uhradil obchodní společnosti, ve které působil jako jediný společník a jednatel renomovaný plzeňský advokát, fakturu za administraci dotace. Policie se domnívá, že se nemělo jednat o odměnu, ale považuje provedenou platbu za úplatek,“ napsal Petr Bursík.

Podle něj není tajemstvím, že se dlouhodobě snaží pomoci s financováním triatlonu, který považuje za svou srdeční záležitost.

„Tou konkrétní akcí byl Světový pohár v olympijském triatlonu, který se bez sponzorů, podporovatelů a finanční pomoci jednoduše nedá realizovat. Světový formát podstatně zvýšil organizační a finanční náročnost a byly chvíle, kdy hrozil kolaps celé této akce,“ uvedl náměstek.

Zdůraznil přitom, že obchodní společnost, které fakturu za administraci žádosti o dotaci uhradil, neměla v rozhodné době žádné vazby na agenturu CzechTourism nebo její zaměstnance a že administrací dotací či veřejných zakázek se v republice věnují podle něj desítky, možná stovky firem, které za svou činnost běžně pobírají odměnu.

„Jednáním, ze kterého jsem obviněn, jsem nezískal žádný osobní majetkový prospěch a nejsem si vědom toho, že bych tímto svým jednáním někomu způsobil jakoukoliv újmu,“ doplnil Petr Bursík.

Petr Bursík je od roku 2017 krajským koaličním zastupitelem, karlovarským náměstkem pro rozvoj a investice se stal vloni na podzim.

Měl by zvážit působení ve veřejné funkci, míní opozice

Exprimátor a nyní opoziční zastupitel za KOA Petr Kulhánek uvedl, že nemá k financování triatlonu podrobné informace, tedy proceduru nemůže komentovat.

„Bylo-li Petru Bursíkovi sděleno obvinění, měl by sám vyhodnotit své zapojení v celém případu a v případě své vlastní pochybnosti o jakémkoliv nestandardním postupu zvážit své angažmá ve veřejné funkci. Minimálně do doby vyšetření problematického financování - stručně řečeno měl by následovat výzvu svého stranického předsedy Petra Fialy, který k tomu samému vyzýval předsedu vlády,“ uvedl.

Podle lídra opozičních Pirátů Jindřicha Čermáka dostává společně s kolegy o stíhání Petra Bursíka jen kusé informace z médií či jeho tiskových prohlášení. „Nechceme a nebudeme hodnotit z těchto zpráv míru jeho provinění. Z hlediska politické kultury je samozřejmě problematické, pokud je s možným dotačním pochybením obviněn zrovna náměstek zodpovědný za investice. To zákonitě vyvolá celou řadu spekulací,“ řekl Jindřich Čermák.

I podle něj by měl Petr Bursík z funkce náměstka odstoupit do doby, než skončí vyšetřování. A pokud vše dobře dopadne, do úřadu se může vrátit. „Ale vzhledem k tomu, jak se k obviněním staví ve vyšších politických kruzích, neočekáváme na našem magistrátu žádné změny,“ komentoval.

Média v pondělí uvedla, že zakázky národní agentury CzechTourism, kvůli kterým policisté deset lidí stíhají, měly hodnotu zhruba 27,3 milionu korun. Devět lidí je obviněno z podplácení, jeden z bývalých manažerů pak čelí obvinění z manipulací s tendry. Podle serveru SeznamZprávy by obviněným manažerem měl být právě Aleš Pangrác. Ten obvinění potvrdil.