Policista údajně navedl podřízeného ke zfalšování spisu, stíhá ho GIBS

„Generální inspekce bezpečnostních sborů vede trestní stíhání příslušníka policie pověřeného kontrolou přestupkové agendy. Je podezřelý ze spáchání trestného činu zneužití úřední osoby,“ sdělil Martin Strouhal z kanceláře ředitele GIBS.

Podle policisty Jana Willa, který loni v září u Krajského soudu v Plzni dostal podmínku za zfalšování záznamu o silniční kontrole, mu právě stíhaný nadřízený doporučil, jak má spis předělat.

„Zavolal si mě s tím, že v úředních záznamech z kontrol, které jsem sepsal, je chyba, díky níž řidič vyvázne bez trestu. A naopak mě za to čeká sankce. Doporučil mi, abych to napravil tím způsobem, jak jsem to udělal. Nejednal jsem správně, ale bál jsem se postihu, kterým mi hrozil,“ prohlásil pro Novinky.cz Jan Will.

V dubnu 2016 policejní hlídka s tehdy začínajícím dopravním policistou Janem Willem zastavila auto na jižním Plzeňsku. Za volantem seděl řidič pod vlivem alkoholu. Policisté mu dali dvakrát dýchnout.

Rozdíl mezi dvěma naměřenými hodnotami byl ale větší než deset procent, a proto mu podle předpisu měli dát dýchnout ještě jednou. K tomu ale nedošlo.

Druhý den Willa pokáral jeho nadřízený s tím, že řidič tak může vyváznout bez trestu. Will proto do původních dokumentů napsal, že řidič třetí dechovou zkoušku a odběr biologického materiálu odmítl.

Policista ale netušil, že kontrolovaný řidič si vše nahrál na kameru. Když pak jeho jízdu pod vlivem alkoholu začali řešit úředníci, vytáhl nahrávku jako důkaz.

Policista, kterého stíhá GIBS, nebyl postaven mimo službu. „Po obdržení informací od GIBS jsme přijali taková opatření, aby nedošlo k ohrožení zájmů policie,“ sdělila k případu krajská mluvčí policistů Martina Korandová.