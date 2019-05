Za vraždu novorozence z popelnice v Teplicích dostala matka 15 let

Žena byla ohrožena sazbou od patnácti do dvaceti let, případně výjimečným trestem. Rozsudek není pravomocný. Obhajoba i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou pro podání případného odvolání.

Od žalobce však odvolání patrně nelze očekávat, protože přesně takový trest, tedy na samé spodní hranici, ve své závěrečné řeči navrhoval.

„Obžalovaná se částečně doznala, svého jednání litovala, nikdy nebyla soudně trestána. Soud také přihlédl k závěru znaleckého posudku z odvětví psychologie, podle kterého dosahují její inteligenční schopnosti hlubšího podprůměru,“ uvedla předsedkyně trestního senátu Kamila Krejcarová.

„Hraničí až s lehkou mentální retardací. S ohledem na tuto skutečnost má soud za to, že ukládání vyššího trestu by nepřineslo žádný další efekt,“ dodala Krejcarová.

Žena porodila chlapečka doma ve vaně, zatímco její partner spal ve vedlejší místnosti. Dítě měřilo 54 centimetrů a vážilo 3,6 kilogramu.

„Pitva jasně prokázala, že se narodilo živé a životaschopné,“ uvedla znalkyně z oboru soudního lékařství Andrea Vlčková.

Následně žena podle spisu dítě zabalila do noční košile, do povlečení a zabalila do pytle na odpadky. Pak ho donesla do nedalekého kontejneru. Tělíčko našel o několik hodin později bezdomovec.

Obžaloba původně uváděla, že porod nastal v neděli, přičemž muž dítě našel ve čtvrtek. Podle znalkyně Vlčkové to však není možné. „Stav tělíčka odpovídá tomu, že k porodu došlo ve středu. Po mém příjezdu na místo v ten čtvrtek byla ještě patrná posmrtná ztuhlost,“ podotkla Vlčková.

K činu přiznala s tím, že prý nevěděla, že je těhotná

Žena před soudem původně odmítla vypovídat a soudkyně tak četla její výslech z přípravného řízení. Při něm se k činu přiznala s tím, že prý nevěděla, že je těhotná. Dnes se rozhodla před trestním senátem promluvit.

Při pláči ze sebe vysoukala několik vět. „Byla jsem nějak mimo sebe. Zdálo se mi, jako kdyby mi někdo říkal, ať to udělám. V tu chvíli jsem to nebyla já,“ řekla.

Vyslechnutí znalci se shodli na tom, že je extrémně nepravděpodobné, aby o těhotenství nevěděla. Žena již měla za sebou dva porody. Má syna a dceru mladšího školního věku. Dceru má s mužem, s nímž čekala i zavražděného chlapečka. Ani on si podle svých slov nevšiml, že je těhotná.

„Nechápu, proč ho neodnesla do babyboxu. Je pravda, že jsme se dříve bavili o tom, že už další dítě nechci, ale kdyby přišla s tím, že ho čeká, tak bych to samozřejmě přijal,“ řekl dříve před soudem.

„Když jsem viděl v televizi, že někdo našel nedaleko našeho baráku mrtvé dítě, říkal jsem, že je to hrozné. Ona říkala to samé. Dvakrát u nás byla policie, když pátrala po pachateli. Ona nic neřekla, chovala se úplně normálně. Když jsem se pak všechno dozvěděl, byl jsem v šoku,“ vypověděl muž.

VIDEO: Žena hodila novorozence do popelnice. Hrozí jí výjimečný trest Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žena doma porodila i zmíněnou dceru. Jak vyplynulo ze soudního jednání, při dosud žádném ze svých těhotenství nechodila na prohlídky.

„Obhajoba paní obžalované byla vyvrácena. Těhotenství si byla vědoma už jen z toho důvodu, že měla za sebou dva porody. Věděla také, jak se s dítětem zachází. S dcerou, kterou také porodila doma, si byla schopná poradit, uměla s ní zacházet,“ uvedla soudkyně Krejcarová s tím, že obžalovaná jednala zcela racionálně, nikoli z rozrušení.

Podle znalkyně z oboru psychologie žena to, co s dítětem udělá, neplánovala. „Takto její jednoduchá osobnost zareagovala na zátěžovou situaci v podobě nechtěného těhotenství. Potlačovala řešení té situace, že to zkrátka nějak dopadne. Pak zareagovala takto,“ prohlásila psycholožka Štěpánka Tůmová.