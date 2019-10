Brno kupuje fotbalové centrum bratří Prosů, cena spadla o sto milionů

Když před jedenácti lety otevřel nový tréninkový areál mládeže v Brněnských Ivanovicích, který vybudovala fotbalová Zbrojovka, mluvil její tehdejší majitel Roman Pros o největší investici v dějinách klubu.

„Středisko nás se vším všudy stálo 140 milionů korun. Vše jsme financovali klubovými prostředky,“ tvrdil při slavnostním otevření Pros. A nijak se netajil, že na stavbu padly i peníze z prodeje špičkových hráčů Maria Holka a Luboše Kaloudy. „Prostě je to obchod a trh a my se chováme tržně,“ vykládal Pros.

Už po dvou letech nabízel centrum městu za 98 milionů. Tehdejší vedení Brna nabídku prostřednictvím primátora Romana Onderky (ČSSD) odmítlo.

To současné v čele s ODS má jiný názor a areál kupuje za necelých 46 milionů. Záměr odklepli na říjnovém jednání i zastupitelé. „Objevili jsme nabídku v realitce, a protože jsme věděli, na koho se obrátit přímo, udělali jsme to,“ řekl radní pro sport Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Podle něj jde o výhodnou nabídku, ale i nutnost. „Pokud by areál koupil někdo jiný, město bude mít problém. Trénuje v něm především mládež Zbrojovky a je hlavním sídlem Regionální fotbalové akademie, kterou financuje fotbalový svaz,“ zdůvodnil Suchý.

Centrum se dvěma hřišti s umělou trávou, zimní nafukovací halou či zázemím pro hráče prodává firma Tréninkové centrum mládeže 1. FC Brno (TCM). Její jednatel je právě exšéf Zbrojovky Pros, s nímž město podle Suchého jedná.

Menší podíl si drží Petr Hoskovec, který důvody prodeje nevysvětlil. „Vlastním jen třetinu a prostě jsem se přidal k většině,“ podotkl Hoskovec.

Věci stárnou, reaguje Pros

Většinovým vlastníkem TCM je pak ostravská firma Jensen Invest, která zase stoprocentně patří společnosti se sídlem na Kypru. To městu nevadí.

„Máme s kým jednat a ta jednání jsou věcná a vstřícná. Provoz střediska známe a víme, že funguje. Pokud bychom objevili nějaký problém, zajímalo by nás to, ale takhle není důvod,“ uvedl Suchý.

Na celé transakci zaráží hlavně prodejní částka. Především fakt, že navzdory růstu cen nemovitostí spadla z původních 140 milionů na třetinu.

Podle Petra Pelce z brněnské pobočky firmy Cyrrus, která se zabývá investicemi, může být rozdíl mezi „pořizovacími“ náklady na stavbu a dnešní nabídkou jen zdánlivý. „Podle veřejných výkazů, naposledy z roku 2014, figuruje pořizovací cena kolem 55 milionů. Takže pan Pros buď do investice započítal ještě další položky, nebo nemluvil pravdu,“ prohlásil Pelc.

Další pochybnosti podle něj vzbuzuje nabídka k prodeji po dvou letech za 98 milionů, což je o dost níž než původně uváděná cena. „Ale i tato částka musela být nadnesená. Až když teď město kupuje areál za 45 milionů, odpovídá cena realitě,“ doplnil Pelc.

Podle Romana Prose měl ale areál na počátku mnohem vyšší hodnotu než teď. „Člověk prodělá i vydělá. To je koloběh života. Znalecký posudek před iks lety ohodnotil TCM v jiných relacích než nyní. Pak je otázka, jestli ten, kdo prodává, je ochoten akceptovat cenu. Je to standardní věc. Málo věcí získává hodnotu tím, že stárnou,“ přemítá Pros.

Podle něj už má areál něco za sebou. „Je ale pravda, že tam jsou strategické věci, které mají velký význam z hlediska polohy nebo dopravy, že centrum funguje a je na něj navázána řada jiných věcí, ale to už znalec nespočítá. Nemůžete vyčíslit něco, co má přidanou hodnotu,“ reagoval na fakt, že ve výkazech majetku společnosti figuruje jen částka 55 milionů korun.

Důvody prodeje podle něj není třeba řešit. „Dítě vyrostlo, zestárlo, odešlo. Město bylo jako zájemce ve hře, uplatnilo přednostní právo koupě a tečka,“ dodal.

Do areálu se musí investovat

Brno teď musí do areálu pustit další miliony, hlavně do povrchů. Ty původní, jež dodala firma bratří Prosů, už dosloužily. Na nové vypíše město výběrové řízení, do něhož se původní majitel centra už asi nezapojí.

Tréninkové centrum mládeže Areál v Brněnských Ivanovicích vybudovali bývalí majitelé fotbalové Zbrojovky Roman a Stanislav Prosovi za 140 milionů korun. Otevřel v květnu 2008.

Jeho součástí jsou dvě hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením, krytá nafukovací hala, regenerační linka, šatny, sociální zázemí a parkoviště.

V roce 2010 majitelé areál nabídli Brnu za 98 milionů korun. Tehdejší vedení města odmítlo.

Nyní v centru působí Regionální fotbalová akademie a trénuje zde více než 200 mladých fotbalistů.

Město se areál rozhodlo koupit za 45,5 milionu korun.

Ze dvou firem specializovaných na umělé trávníky, Pros-RS a Prostavby – Real, v nichž bratři Prosové figurovali, je jedna v likvidaci a druhá změnila vlastníka.

„Investice se bude podle rozsahu pohybovat od čtyř do deseti milionů korun podle toho, jak bude důkladná,“ uvedl Suchý s tím, že koupě areálu se má uskutečnit co nejdříve.

Navzdory tomu, že nejsilnější strana – opoziční ANO – je proti. „Město bude doplácet. Nevěřím, že postačí těch deset milionů,“ poznamenal Marek Janíček (ANO), bývalý radní pro majetek.

Areál si dnes pronajímá hlavně Zbrojovka za 230 tisíc korun měsíčně. A ta by měla platit dál. Není však jasné kolik. „Brno předá centrum do správy městské společnosti Starez-Sport, která bude o smlouvách dále jednat,“ upřesnil Suchý s tím, že hřiště využijí pro mládež také další fotbalové kluby.

Éra Prosů ve Zbrojovce: drahé prodeje bez výsledků

Bratři Roman a Stanislav Prosovi jsou v Brně známé postavy hlavně v souvislosti s fotbalem. Jako bývalí majitelé Zbrojovky prodávali mladé hráče draze do ciziny, ale inkasované peníze nedokázali proměnit ve sportovní úspěchy.

Po počátečním rozletu začal brněnský klub uvadat a v roce 2012 bratři zadluženou Zbrojovku prodali Jaroslavu Přečkovi, předchůdci dnešního majitele Václava Bartoňka.

Fanoušci úpadek dávali za vinu právě Prosům. I proto Roman Pros odstoupil z klubového představenstva, později se Zbrojovky bratři zbavili. Své „dítě“ v Brněnských Ivanovicích si tehdy vzali s sebou.