Ráj pro turisty, nepříjemnost pro místní. V Třeboni už je cyklistů příliš

Trvá to jen pár sekund. Dvojice strážníků sotva vystupuje ze služebního auta a jeden z nich už napřahuje ruku před skupinkou cyklistů. Ti zastavují a překvapeně se diví, co se děje.

„Tady nemůžete jezdit na kole, jste na chodníku,“ říká třeboňský strážník Peter Zajíček.

Stojíme nedaleko kruhového objezdu ve směru do centra Třeboně, ráje cyklistů.

„Problém je, že před kruhovým objezdem končí cyklostezka. Lidé tak musí využít silnici, což řada z nich nedělá, a jezdí po chodníku,“ vysvětluje mezitím druhý strážník Stanislav Sklenář.

Stačí deset minut a jeho slova se potvrzují. Scénář se opakuje a na chodníku zastavují další skupinky, v součtu zhruba desítka jezdců. Zatímco jim strážníci říkají, co udělali lidé špatně, po chodníku na druhé straně silnice přejíždí asi deset kol.

Třeboň se rok od roku prohýbá pod náporem cyklistů a sezona se prodlužuje. Začíná na přelomu března a dubna a končí v září až říjnu. Turisté přivážejí život i výdělek pro hoteliéry a majitele restaurací. Na stranu druhou ale intenzivně zaměstnávají strážníky a vrásky přidělávají i místním.

„Denně projíždím městem autem a je to až nadlidský úkol. Jezdí po chodníku, stojí uprostřed cesty, baví se, koukají do map,“ stěžuje si 19letý Tomáš Kohout.

U rušné silnice, kde se strážníky stojíme, se lidé bojí hustého provozu. Policisté si to uvědomují, často to také od lidí slyší. Zároveň ale upozorňují, že cyklista je účastníkem silničního provozu se všemi povinnostmi.

„Je možné si naplánovat trasu tak, abyste se rušným silnicím vyhnul. Zároveň je třeba si uvědomit, že cyklisty sice na chodníku na rozdíl od silnice nikdo neohrožuje, ale na druhé straně oni ohrožují chodce,“ upozorňuje Sklenář.

Po patnácti minutách se z místa přesouváme. Pokutu nedostal nikdo, každý si vyslechl upozornění.

„Řešíme to domluvou či poučením, ale v některých případech přikročíme k sankci, která může být až do dvou tisíc korun. Pokutu například dostane ten, kdo v dané situaci ohrožuje někoho na chodníku,“ říká Peter Zajíček.

Opilí cyklisté padali na silnici, skončili i na záchytce

Přijíždíme k obchodu, kolem kterého vede cyklostezka směrem na Rožmberk. I tady je rušno. Cyklostezka u jednoho z přechodů končí a pokračuje o několik desítek metrů dál. Lidé tak musí vjet na silnici, nebo kolo převést pěšky. Nikdo to neudělá.

„To víte, tady je ten provoz na silnici dost rušný,“ přidává o chvíli později běžné vysvětlení starší cyklista. Po něm přijíždí dvojice nezletilých chlapců bez helem a za nimi rodiče. „Moc nás to mrzí, napravíme to,“ omlouvá se maminka. Po 20 minutách sčítáme třicítku hříšníků.

„Bezpečnost i osvětlení se zlepšilo. Děti i dospělí na sebe dávají větší pozor. Jsou ale výjimky. Řešíme také alkohol. Když cyklista odmítne dýchnout, je to jako kdyby nadýchal. To se pak dává do správního řízení a hrozí pokuta nejméně 25 tisíc korun. Stává se také, že na kolo sednou lidé, kteří z něj pak padají a jedou po silnici. Už jsme to řešili i záchytkou,“ líčí Zajíček, který je u městské policie už 25 let. Lidé také nevědí, jak je to s jízdou po cyklostezce.

„Je to založeno na principu ohleduplnosti. Cyklisté nesmí ohrozit chodce a chodci musí být ohleduplní k cyklistům. Vždy se tak ale neděje,“ přiznává Sklenář, když se přesuneme k Hradecké bráně v centru města.

Zde byl problém s projížděním úzkým průchodem, kde docházelo k tlačenicím. Nakonec stačilo nakreslit zákazovou značku na chodník. I tady se však nejdou hříšníci.

„Ještě nás městská policie nezastavila. Vysoký počet lidí nás neodrazuje, aspoň člověk lépe zapadne. Jen si musíme někdy dávat větší pozor. Když člověk jede do Třeboně, tak s tím přece musí počítat, ne?“ směje se u Hradecké brány 53letý Pavel Chrástek. O chvíli později sedá se svou skupinkou do sedla a po silnici odjíždí pryč.

Místní jsou nervózní

Stížnosti obyvatel neutichají. Vidět to je na příspěvku městské policie, která se na svém Facebooku vyjádřila k nejčastějším prohřeškům a popsala, jak by se měli lidé v běžném provozu chovat.

„Jen bych ještě chtěla apelovat na zaměření se na trasu z města na Kopeček, kde cyklisté nevyužívají cyklostezku, motají se po silnici často posilněni alkoholem a ještě nadávají, když si dovolíte je na jejich prohřešek upozornit,“ napsala Anna Walterová.

Nervozitu místních si uvědomuje i starosta Jan Váňa. „My se snažíme aktivizovat městskou policii, aby ukládala více pokut,“ vysvětluje.

Moc dobře ale také ví, že turisté jsou pro Třeboň důležití.

„Město a lidé v něm z turistického ruchu žijí. Místní v něm podnikají, přináší to zaměstnanost, což jsou věci, které si někteří neuvědomují. Nechceme se nicméně dostat do situace, v níž je Český Krumlov. Tedy, že většina lidí do Třeboně zajede na jeden den třeba na oběd a jedou pryč,“ obává se Váňa.

Radnice chce v budoucnu zjistit aktuální počet návštěvníků s pomocí mobilních operátorů.