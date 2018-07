Jakub Krčín prošel Třeboní a po hladině Světa se vrátil do pekla

Na konci dlouhého průvodu, který lemují pochodně, míří centrem města po dlažebních kostkách kočár. Sedí v něm zachmuřený muž. Na všech stranách ho hlídají vysoké postavy čertů.

Zástup se vydává ze zámeckého nádvoří přes náměstí směrem k rybníku Svět. Zde muž z kočáru nasedne na loď a podle tradice se přes vodní hladinu vrací zpět do pekla.

Právě slavný stavitel rybníků byl oním zachmuřeným mužem, jehož za zvuku bubnů v noci doprovodili zpět do pekla snad všichni, kdo si našli cestu do lázeňského města.

„Je to nápor na hlasivky“

Už pošesté se role historické postavy ujal 42letý Andrej Švagr. Muž, který pochází z Prahy a pracuje v Českém institutu pro akreditaci.

„Ty dva dny jsou ohromně příjemné a milé. Užívám si vytržení z profesního života a beru je jako relax. Zaměřuji se díky nim ve svých myšlenkách na něco jiného než obvykle,“ vypráví.

Oblíbený závěr slavností už pro něj není nijak stresující. Díky několikaletému opakování trému necítí. „Nervozita u mě vzniká, když se necítím připravený. Po těch letech bez zásadních změn už ji necítím.“

Co ale rodák z Prahy cítí, jsou unavené hlasivky na konci slavností. I proto je rád, že se po něm při velkolepém finále nechce, aby moc mluvil.

„Člověk sice nemá moc textu, ale je to nápor na hlasivky. Snažím se ve své roli oslovovat co nejvíc lidí. To, že v sobotu večer nemusím tolik mluvit, je celkem příjemné,“ líčí Švagr.

Závěr má hororovou atmosféru

Právě závěr slavností si užívá nejvíc. Ty začínají tradičně v pátek, kdy po setmění alchymisté vyvolají Jakuba Krčína z pekla. Během soboty má pak Krčín ústřední roli, dokud nenastane sobotní večer. Pak slavnému staviteli rybníků vyprší čas a musí se vrátit zpět do pekla.

„Závěr má svou specifickou pohřební až hororovou atmosféru. Člověku při tom naskakuje husí kůže,“ popisuje Švagr.

Do role Krčína se dostal díky svým známým z Třeboně, kam se několikrát do roka vrací. V místní Krčmě u Kellyho dokonce vytvořil alchymistickou instalaci z chemických a destilačních přístrojů.

Ve volném čase se dlouho angažoval v souboru historických tanců Chorea Historica a věnuje se i historickému šermu. Někdy ztvárňuje historické postavy, ale role Jakuba Krčína je pro něj tou největší.

Kolegovi šermíři vypadly zuby

„Během let se trochu vyvíjí forma sdělení, které z akce vyplývá. Mění se v tom smyslu, jak je Krčín vnímán od bezkrevné a bezemocionální osoby až do lidskosti a hodnot, které by měl mít člověk z masa a krve,“ porovnává jednotlivé roky.

Během nich už zažil spoustu vtipných situací. Bez nich se neobešel ani letošek. „V jedné skupině vystupuje kolega šermíř. Letos mu je 60 let, je velice zdatným umělcem od pánaboha a kousky, které předvádí, by mu mohl závidět lecjaký třicátník. Dnes mu ale během vystoupení při jedné ze stěžejních částí vypadly zuby. Lidem se to líbilo, bavili se. Pokud by se to dalo dělat pravidelně, stálo by za zvážení, aby se to do vystoupení zakomponovalo,“ směje se Švagr.

Role Krčína by se rád chopil i příští rok. „Jde o tradiční akci. Udržuje si vysokou úroveň, což je podle mě velká zásluha Luďka Švejcara z odboru kultury. Lidé nás zastavují a děkují za to, že je každý ročník lepší a lepší,“ těší ho.