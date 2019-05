Část obyvatel a návštěvníků třeboňských lázní odmítá wellness v parku

Jestli něco při jednání rozhádá třeboňské zastupitele, bývají to v poslední době lázně. Jinak tomu nebylo při tom květnovém, kdy padla řeč na vybudování venkovního wellness areálu v parku u Lázní Aurora.

„Dlouhodobě uvažujeme, že bychom rozšířili wellness u Lázní Aurora. Jde o území pod parkovištěm a bazénem. Celý komplex je ale třeba oplotit, protože tam bude placený vstup k bazénu,“ uvedl starosta Jan Váňa (ODS).

Právě proto potřebovalo město schválit návrh na úpravu územního plánu. Ta změní využití z veřejné zeleně na plochu pro lázeňství. To umožňuje místo okolo plánovaných venkovních bazénů oplotit. Kudy plot povede, bude jasné později. Plocha je velká bezmála dva hektary.

Pokud si vedení města myslelo, že s návrhem uspěje u opozice, bylo na omylu. Z bezmála čtyřhodinové pondělní diskuse se velká část týkala právě tohoto bodu.

„Když jsme minulé volební období dali něco na stůl, nutili jste nás do studie proveditelnosti. Ptám se proto, jak se to bude provozovat, kolik bude provoz stát? Děláme B a nemáme A. Park považuji za něco nadstandardního, i přestože se v něm revitalizace plánovala. Je to kudla mezi žebra. Nepatří to tam,“ zlobil se zastupitel a bývalý místostarosta Josef Pindroch (ANO).

Podle starosty Váni je ale postup správný. „Musíme začít od územního plánu, což trvá rok, možná déle. Zatím nic nestavíme,“ reagoval.

Projekt odmítají někteří hosté lázní

Diskusi naslouchalo i několik lidí včetně těch, kteří podepsali petici za záchranu parku u Lázní Aurora.

„Lesík vedle bazénového komplexu se částečně vykácí, přilehlá část parku bude oplocena a cesta mezi sportovní halou a kolonádou lázní se zruší. Předpokládaná kapacita celého komplexu je 800 lidí a ti se přece musí někam vejít. Takže jim na úkor lázeňského parku postavíme hřiště na míčové hry, kuželky, minigolf, ping pong a další dětské hřiště. A to my nechceme,“ stojí v petici, kterou na internetu podepsalo více než 650 lidí.

Mezi nimi jsou obyvatelé města i ti, kteří do lázní jezdí odjinud. „Jako častá návštěvnice Třeboně rozhodně doporučuji zachování parku u Lázní Aurora,“ napsala například Helena Müllerová z Brna.

Během slovní přestřelky označil zastupitel Pindroch plán za zlomový okamžik lázní, zatímco starosta Váňa opakoval, že se veřejnost straší něčím, co se nestane. Uvedl také, že informace v petici nejsou přesné a žádné plošné kácení nehrozí.

Chybí mi vyjádření vedení lázní, řekl zastupitel Prášil

Otazníků a výtek zaznívalo na zastupitelstvu hned několik. „Nesouhlasíme s oplocením, protože areál nebude veřejně přístupný a Třeboňák bude muset platit za vstup do téhle části parku. Čekali jsme nejdříve diskusi, než se věc začne takhle řešit. Doufal jsem, že se u větších projektů povede širší debata s lidmi a zastupiteli,“ poznamenal opoziční zastupitel Filip Holzer (Strana zelených) a nebyl jediný.

„Vadí mi, že neznáme váš skutečný záměr. Chybí mi vyjádření vedení lázní. V lázeňském statutu stojí, že ve vnitřním území, což v tomhle případě jsme, se zakazuje výstavba a provoz staveb a zařízení pro školicí a rekreační účely. Toto je podle mě v jasném rozporu s lázeňským statutem,“ přidal zastupitel Ondřej Prášil (Strana zelených).

Návrh na pořízení změny územního plánu nakonec prošel. Pro bylo 14 zastupitelů a proti devět. „Vlastník je město. Jestliže se rozhodne, že chce stavět wellness, tak může. Až po zpracování záměru se teprve bude hodnotit celý ten smysl,“ zhodnotil plány radnice jednatel Slatinných lázní Třeboň Vilém Kahoun.