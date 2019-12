Travnatý pomník letce Fajtla zarostl a uschl, obnovil ho nadšený odborník

Pomník byl v roce 2017 umístěn do travnatého svahu ve Vokovické ulici, kde pilot František Fajtl bydlel. Kvůli horkým létům ale v posledních dvou letech porost na několika místech uschl a na dalších se rozrostl plevel.

Zanedbaný stav památníku zachytily i fotografie pořízené redakcí iDNES.cz letos v srpnu. Ale podobně jako v případě Karlova mostu, ze kterého ze dne na den zmizelo graffiti, tak i zanedbaný trávník se po třech a půl měsících zazelenal.

Na vlastní náklady o něj pečoval specialista na údržbu trávníků Tomáš Šena.



„Trávník nikdo pravidelně nesekal ani nehnojil, to bylo na první pohled vidět. Nově založený trávník potřebuje první dva roky intenzivní péči,“ řekl portálu iDNES.cz Šena.

Podle něj radnice po mediálním zájmu nechala pomník jen posekat, navíc nevhodným způsobem. „V době sucha na začátku srpna to vzali hned u země a asi použili i selektivní herbicid na plevele. A tím to pro rok 2019 za Prahu 6 skončilo,“ napsal na svých stránkách.



Ročně vyjde Prahu 6 kompletní údržba zeleně na asi 50 milionů korun. V ceně byla i úprava pomníku. Podle Šeny by radnici péče o pomník vyšla jen na pár tisíc korun a rozhodl se to dokázat.



O návštěvách pomníku si vedl deník, který později zveřejnil na internetu. První práce započal 23. srpna a skončil 25. listopadu, celkem byl na místě šestnáctkrát.

Z větší části práce zahrnovaly sekání a zastřihávání trávníku, ve dvou případech i hnojení. Za více než tři měsíce vyšla trávníkáře péče o pomník na 10 tisíc korun a celoroční péče by podle něj vyšla na 30 tisíc.

„Vůbec to není tak, že bych chtěl od Prahy 6 získat zakázku. Já se sekáním trávy už roky neživím, mám jen obchod s hnojivem. Přemýšlel jsem spíše o tom, že když se mi to povede, bude to dobrá ukázka městům, s jejichž péčí o zeleň jsem dlouhodobě nespokojený,“ dodal Šena.



Pomník nechala vybudovat radnice Prahy 6 za 500 tisíc korun a úprava okolí stála dalších 400 tisíc. Podle mluvčího městské části Ondřeje Šrámka byly v této ceně zahrnuty zemní práce, úprava terénu, úprava chodníku, zatravnění okolí letadla, dodávka a osazení lavičky a oprava šachty.

Péči o trávník ale radnice podcenila. Běžná údržba v rámci standardní péče o zeleň se totiž neosvědčila.

„Zejména proto, že nedokáže reagovat na extrémy v počasí, především na letní horka a mimořádná sucha. Proto jsme na podzim péčí o Stín Spitfiru pověřili naši organizační složku PRO 6, která chodila kropit pomník v častějších intervalech,“ sdělil místostarosta Prahy 6 pro správu majetku Jan Lacina (STAN).

Na začátku podzimu vyzvala radnice autory pomníku, aby přišli s návrhem na případnou změnu vegetace a způsob jejího udržování. Tento týden byl osloven Tomáš Šena s nabídkou dlouhodobé péče o pomník.

„To, že se řešení našlo díky iniciativě veřejnosti, vůbec nepovažuji za prohru radnice. Naopak jsem jednoznačně přesvědčen, že by se veřejnost do péče o své nejbližší okolí měla zapojovat mnohem více a častěji, a to nejen kritikou na Facebooku, ale i svou vlastní iniciativou,“ dodal Lacina.